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06/03/2018
13:04

Б.Титов представил среднесрочную программу социально-экономического развития страны "Стратегия роста"

Бизнес-омбудсмен, кандидат в президенты РФ, глава наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина Борис Титов в рамках обсуждения в Отделении общественных наук РАН представил академикам и ведущим экономистам среднесрочную программу социально-экономического развития страны "Стратегия роста".

"Стратегия Роста" - является инновационным форматом стратегического документа в новейшей истории России, в работе над которым принимали участие как ведущие макроэкономисты и чиновники, так и практики - представители малого, среднего и крупного бизнеса.

Сегодня необходимо фундаментально пересмотреть экономическую политику государства. Главной целью новой политики государства должен стать переход от задач макроэкономической стабилизации к таргетированию стабильного роста, подчёркивается в стратегии.

Участники обсуждения поддержали основные положения стратегии, признав, что реализация активной экономической политики по созданию условий для притока инвестиций в производство, сельское хозяйство и инновационный сектор должна быть основана на низкой процентной ставке ЦБ, умеренно низком рубле, новой "умной" налоговой системе, эффективной системе тарифоорбразования, программах стимулирования спроса на ипотеку. Переход к новой экономической политике является единственным решением, способным сохранить страну и не дать уйти в третий-четвёртый эшелон мировой экономики по уровню жизни населения.

"AK&M" от 06.03.2018
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