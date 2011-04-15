Выручка ГК "Дикси" за 2017 год упала на 9.3% до 282.318 млрд руб. с 311.237 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



За отчётный период было открыто 28 новых магазинов и 127 магазинов закрыто.



Выручка за IV квартал 2017 года сократилась на 7% до 72.565 млрд руб. с 78.058 млрд руб. За этот период компания открыла шесть новых магазинов и закрыла - семь.



Дикси Групп (ИНН 7704249540) с 2007 года выполняет функции холдинговой компании группы компаний "Дикси" - владеет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу. Контрольным пакетом акций Дикси Групп (54.4%) владеет многопрофильный холдинг ГК "Меркурий".



По состоянию на 31 июля 2016 года компания управляла 2761 магазином, включая 2609 магазинов "у дома" "Дикси", 113 магазинов "Виктория", 1 магазин Cash и 38 компактных гипермаркетов "Мегамарт" и "Минимарт".



Убыток ГК "Дикси" по МСФО за 2016 год составил 2.786 млрд руб. против прибыли 589 млн руб. годом ранее. Убыток до налогообложения составил 3.079 млрд руб. против прибыли 743 млн руб. Операционная прибыль сократилась на 85.6% до 837 млн руб. с 5.809 млрд руб. Выручка увеличилась на 14.3% до 311.237 млрд руб. с 272.345 млрд руб., валовая прибыль - на 4.3% до 83.174 млрд руб. с 79.709 млрд руб.







"AK&M" от 06.03.2018