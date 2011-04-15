АФК "Система" заявляет, что выполнила все финансовые обязательства по мировому соглашению

ПАО АФК "Система" перечислила в ПАО АНК "Башнефть" финальный транш в размере 40 млрд руб. по мировому соглашению, заключенному с АНК "Башнефть", НК "Роснефть" и Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Об этом говорится в сообщении АФК.



Таким образом, АФК "Система" выполнила все свои финансовые обязательства по мировому соглашению в полном соответствии с его условиями, уплатив в АНК "Башнефть" 100 млрд руб.



По условиям мирового соглашения в течение трех рабочих дней с даты исполнения Корпорацией всех своих финансовых обязательств стороны мирового соглашения подадут заявления об отказе от всех ранее поданных друг к другу исков, а также о полной отмене всех обеспечительных мер по искам в отношении активов АФК "Система" и АО "Система-Инвест".



Каждая из сторон мирового соглашения отказывается от всех других имущественных требований к иным сторонам мирового соглашения, которые возникли или могут возникнуть в будущем в связи с исками. Мировое соглашение урегулирует все судебные споры между Истцами, АФК "Система" и "Система-Инвест", связанные с нахождением АНК "Башнефть" и/или ее аффилированных лиц во владении и/или под управлением АФК "Система" и "Система-Инвест".



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" по МСФО за 9 месяцев 2017 года выросла на 2.4% до 4.288 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 26% до 5.675 млрд руб. с 7.665 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО АФК "Система" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 92.02 млрд руб. против убытка в 14.593 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.57 раза до 17.94 млрд руб. с 28.168 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 94.173 млрд руб. против убытка 13.59 млрд руб.



ПАО АНК "Башнефть" (ИНН 0274051582) является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса. Компания осуществляет добычу нефти на территории Республики Башкортостан, регионов Западной Сибири и Оренбургской области. Доказанные запасы на начало 2014 года по международной классификации PRMS составили 2.045 млрд баррелей. Башнефть в 2015 году увеличила добычу нефти на 11.9% до 19.919 млн т.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период 2016 года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



"AK&M" от 06.03.2018