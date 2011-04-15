РСА оценил ущерб страховщиков ОСАГО от деятельности мошенников в судах в 2017 году

Выплаты страховщиков по решению суда, в том числе накладные расходы, в 2017 году выросли почти в 1.5 раза до 37.4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС и РСА.



В частности, по данным РСА, объём выплат по суду в 2017 году составил 37.4 млрд руб., в том числе 17.9 млрд руб. - страховые (основное требование за ущерб от ДТП), 19.5 млрд руб. - накладные расходы, которые не связаны со страховой деятельностью (штрафы, пени, неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников).



В сумму накладных расходов входят выплаты по закону о защите прав потребителей в размере 13.4 млрд руб., а также прочие расходы - 6.2 млрд руб. В 2016 году сумма выплат через суд равнялась 26.3 млрд руб., в том числе страховые выплаты - 13.1 млрд руб., накладные расходы - 13.2 млрд руб.



"Высокие выплаты в судах в большинстве спровоцированы деятельностью недобросовестных автоюристов (юридических посредников), которые работают в своих интересах, а не в интересах потребителя услуги. Именно их деятельность в том числе стала причиной высокой убыточности, особенно в ряде регионов. Несколько лет назад такая деятельность превратилась в бизнес после того, как закон "О защите прав потребителей" в 2012 году стал распространяться на ОСАГО. То есть по закону, страховщик, проигравший в суде, выплачивает потерпевшему не только спорную сумму, но и штраф в размере 50% от этой суммы", - пояснил президент ВСС Игорь Юргенс.



"Казалось бы, изменения были направлены на защиту прав потребителей (в данном случае - страхователей), однако эти деньги до них не доходят из-за различных схем, которыми "успешно" овладели мошенники", - продолжил президент РСА.



Он добавил, что помимо неустойки и штрафа по закону о защите прав потребителей в состав накладных расходов, не связанных с выплатой конкретного ущерба от ДТП, входят возмещение морального вреда, зачастую завышенная оплата услуг юристов/посредников и экспертов по определению причиненного ущерба, государственных пошлин и так далее.



Основными способами работы недобросовестных автоюристов являются: фальсификация договоров цессии и доверенностей, фальсификация экспертизы, проведение экспертизы не по Единой методике, фальсификация ДТП, повреждений, нарушение порядка досудебной претензии - направление по почте пустых претензий, решение судов на выплату по поддельным бланкам полисов, завышение стоимости услуг и экспертизы в суде и услуг самих недобросовестных автоюристов.



"Поэтому главная задача для мошенников-автоюристов - минуя досудебную претензию, вытащить страховщика в суд и получить дополнительный доход. Причем потребитель услуги не знает о таких выплатах, так как самая распространенная схема предполагает действия через договор цессии или доверенности. Юридический посредник подписывает такой договор с потерпевшим в ДТП, что предполагает полную свободу действий автоюриста на всех стадиях дела, в том числе в суде, без участия потребителя услуги по ОСАГО и без обязанности последующих выплат в его пользу после решения суда" - отметил И.Юргенс.



По проведённым РСА опросам страховых компаний, не менее 80% от объема судебных взысканий не доходит до потерпевшего (выгодоприобретателя) и "оседает" на банковских счетах юридических посредников. Таким образом, из 37.4 млрд руб., взысканных со страховщиков ОСАГО по суду, приблизительно 30 млрд руб. получено недобросовестными автоюристами без ведома потерпевших.



"Интерес и аппетиты к нестраховым выплатам заметно растут из года в год. Если в 2011 году их доля в общей сумме выплат по суду составляла 15%, то в 2016 году уже 50%, а по итогам 2017 года - 52%", - сказал И.Юргенс.



Президент РСА также сообщил, что накладные расходы страховщиков по решению суда не отражаются в обычных формах отчетности, поэтому реальные выплаты по ОСАГО гораздо выше, чем показаны в стандартной статистике.



Так, согласно данным, которые страховщики предоставляют в РСА ежемесячно, выплаты в 2017 году составили 168 млрд руб.



"Это сумма выплат без учета суда, то есть страховые выплаты в рамках установленного закона об ОСАГО лимита, когда потребитель пришел и без судебных тяжб получил страховое возмещение", - пояснил И.Юргенс.



Если учесть 37.4 млрд руб. судебных выплат, то общий объём выплат страховщиков ОСАГО в прошлом году превысил 205 млрд руб. при общем объёме собранной премии 224 млрд руб. (по договорам 2017 года). "Напомню также, что выплаты в отчетный год производятся по договорам не только этого года, но и предыдущим. То есть в 2017 году состоялись выплаты по договорам 2014, 2015, 2016 и 2017 годов", - сказал президент союза.



Согласно нормативным актам, из общего объёма собранных премий не менее 77% должно пойти на выплаты, 20% - на расходы на ведение дела, 3% - отчисления в компенсационные фонды РСА.



"AK&M" от 06.03.2018