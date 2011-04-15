СИБУР запустил проект по цифровизации логистики для оптимизации железнодорожных перевозок, которые осуществляет "СИБУР-Транс". Об этом говорится в сообщении СИБУРа.



В рамках проекта компания объединит и будет централизованно обрабатывать огромные массивы информации – об особенностях используемого подвижного состава, дислокации вагонов, заявленных и фактически выполненных перевозках – для принятия оптимальных логистических решений. Внедряемые аналитические инструменты смогут рекомендовать выбор вагонов под конкретную перевозку, определение размера партий отгрузки, прогнозирование сроков доставки груженых и порожних вагонов и другие параметры.



Кроме того, в рамках проекта цифровизации логистики планируется создать оптимизатор маневровых операций на грузовой ж/д станции "Денисовка" в Тобольске. Оптимизатор будет рассчитывать самый быстрый путь локомотива, сортирующего вагоны, сэкономив время нахождения вагона под погрузкой и затраты на маневровые операции.



"Проект поможет сократить привлекаемый под перевозки парк, исключить перевозку порожних вагонов, получить эффект на тарифах при укрупнении отгрузок, оптимизировать логистику при организации ремонтов вагонов и сократить расходы на маневренную работу на станциях при подготовке к отгрузке. Мы планируем завершить проект к концу года и использовать сформированные компетенции для других цифровых проектов", - рассказывает руководитель проекта Сергей Сучков.



Проект реализуется в рамках масштабной цифровой трансформации СИБУРа, которая обеспечит компании новый уровень эффективности благодаря модернизации производственных, организационных, бизнес-процессов и использованию последних достижений четвертой промышленной революции. В СИБУРе уже применяются инструменты Big Data для максимизации производительности установок и повышения качества продукции, виртуальная реальность – для обучения персонала, техническое зрение и роботы – для автоматизации сортировки и упаковки продукции, тестируется интеллектуальное видеонаблюдение за производством, аэромониторинг с помощью дронов и другие цифровые инициативы.



ПАО "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону.



Чистая прибыль СИБУРа по МСФО в 2017 году выросла на 6.3% до 120.2 млрд руб. Выручка компании выросла по сравнению с 2016 годом на 10.4% и составила 454.6 млрд руб. Капитальные вложения компании в 2017 году сократились на 7% по сравнению с 2016 годом и составили 135.3 млрд руб.



"AK&M" от 06.03.2018