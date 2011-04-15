РЖД в январе-феврале увеличили перевозки экспортных грузов в порты на 4.8% до 50.2 млн т

Объём перевозок экспортных грузов через российские порты в январе-феврале 2018 года возрос на 4.8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 50.2 млн т. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАО "Российские железные дороги".



Рост обеспечен, прежде всего, за счёт увеличения погрузки угля на 5.1%, удобрений - на 5.9%, зерновых - на 37.8%, бумаги - на 9.1%, лесных грузов - на 18%.



В структуре экспортного грузопотока 43.6% составил уголь, 28.4% - нефть, 9.3% - чёрные металлы, 6.7% - удобрения, 4% - зерновые грузы.



Погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада в отчётном периоде составила около 22.2 млн т (+14%). В адрес портов Юга погружено порядка 12.4 млн т (-4.3%), Дальнего Востока - 15.4 млн т (+1.4%).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 9 месяцев 2017 года по РСБУ выросла на 61.83% до 54.807 млрд руб. с 33.868 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.16% до 1.254 трлн руб. с 1.171 трлн руб., прибыль от продаж - на 30.63% до 133.565 млрд руб. со 102.248 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 41.59% до 85.107 млрд руб. с 60.109 млрд руб.





"AK&M" от 06.03.2018