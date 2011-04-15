Beluga Group завершила Buy Back

Beluga Group сообщила о завершении процедуры приобретения собственных акций в соответствии с решением акционеров от 20 декабря 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.



В процессе сбора заявок к приобретению было предъявлено 5579199 акций, что соответствует 100.45% от общего числа одобренных собранием акционеров к приобретению акций с целью уменьшения уставного капитала (5554049 штук, 22% текущего уставного капитала компании).



Заявленные к приобретению акции приобретены компанией в соответствии с пропорцией 99.55% (округлено до второго знака после запятой) по цене 600 р. за одну штуку. После погашения 5554049 акций уставный капитал компании будет составлять 19400000 акций. Основной целью приобретения собственных акций стали оптимизация и упрощение структуры акционерного капитала.



ПАО "Белуга Групп" (Beluga Group) (ранее - ПАО "Синергия"; ИНН 7705634425) структурировано как холдинг, в который входят 16 предприятий в семи регионах РФ, а также ряд предприятий пищевой промышленности. Ликероводочные заводы, входящие в компанию "Синергия", производят около 50 видов водок различных качественных и ценовых групп, два десятка видов горьких и сладких настоек на основе растений и ягод, несколько видов бальзамов. Ассортимент предприятий компании включает ром, коньяк, джин, ликер, а также вина и слабоалкогольные напитки. Основные бренды "Синергии": Beluga, Veda, "Мягков", "Беленькая", "Государев заказ", а также бренди "Золотой резерв". Вспомогательным направлением деятельности "Синергии" является производство продуктов питания - ОАО "ПентаАгро".



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Синергия" по РСБУ за I квартал 2017 года упала на 13% до 1.33 млн руб. с 1.535 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 1.8 раза до 5.032 млн руб. с 2.841 млн руб., валовая прибыль - в 1.8 раза до 4.839 млн руб. с 2.649 млн руб., прибыль до налогообложения - в 1.3 раза до 3.643 млн руб. с 2.816 млн руб.



Чистая прибыль Beluga Group по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 79% до 229 млн руб. со 128 млн руб. годом ранее. Продажи (включая акциз) увеличились на 5% до 25.941 млрд руб. с 24.679 млрд руб., показатель EBITDA - на 2.23% до 1.604 млрд руб. с 1.569 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 11% до 6.078 млрд руб. с 6.854 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"