Siemens раскрыла дополнительные детали IPO компании Siemens Healthineers AG

Компания Siemens определила дополнительные параметры предстоящего IPO Siemens Healthineers AG. Об этом говорится в сообщении для инвесторов Siemens.



В частности, Siemens планирует получение листинга для Siemens Healthineers AG в топ-сегменте (Prime Standard) организованного рынка Франкфуртской фондовой биржи 16 марта 2018 года.



Как ожидается, период действия предложения продлится с 6 по 15 марта после одобрения и опубликования проспекта Федеральным управлением финансового надзора Германии (BaFin). Цена акций будет находиться в диапазоне от 26 до 31 евро за штуку. Объём предложения составит 150 млн обыкновенных именных акций Siemens Healthineers AG, в том числе 130 434 783 базовых акций и 19565217 дополнительных акций (15% от базового уровня) для покрытия возможной переподписки. По завершении IPO уровень акций в свободной обращении (free-float), предполагая успешное размещение всех предложенных акций и полную реализацию опциона доразмещения, составит 15%. В зависимости от конечной цены предложения, в случае успешного размещения всех предложенных акций и реализации опциона доразмещения ожидаемый валовый доход Siemens составит от 3.9 млрд до 4.65 млрд евро.



Конечная цена размещения и структура распределения акций в объёме предложения будут определены в конце процесса формирования портфеля заявок, подчёркивается в сообщении.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"