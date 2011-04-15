ФАС переходит на риск-ориентированный подход в сфере антимонопольного регулирования

Правительство РФ утвердило критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определённой категории риска. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Категоризация бизнеса для антимонопольного регулирования вводится в рамках применения риск-ориентированного подхода при реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.



Постановлением Правительства РФ определены три категории риска: средний, умеренный и низкий.



К категории среднего риска отнесены торговые сети с выручкой от реализации товаров свыше 400 млн руб. и хозяйствующие субъекты, которые являются субъектами естественных монополий или осуществляющие регулируемые виды деятельности, с размером необходимой валовой выручки более 10 млрд руб. В отношении них плановые проверки могут проводиться не чаще одного раза в три года.



К категории умеренного риска отнесены хозяйствующие субъекты, имеющие выручку свыше 10 млрд руб., действующие в сферах производства и продажи лекарственных препаратов и медицинских изделий, предоставления медицинских услуг, услуг связи, транспортных услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам и т.п. Плановые проверки таких организаций проводятся не чаще одного раза в 5 лет.



В отношении хозяйствующих субъектов, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки проводиться не будут. Отмена плановых проверок в отношении таких хозяйствующих субъектов снизит административное давление на субъекты малого и среднего предпринимательства.





"AK&M" от 06.03.2018