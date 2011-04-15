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06/03/2018
15:06

ФАС переходит на риск-ориентированный подход в сфере антимонопольного регулирования

Правительство РФ утвердило критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определённой категории риска. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Категоризация бизнеса для антимонопольного регулирования вводится в рамках применения риск-ориентированного подхода при реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Постановлением Правительства РФ определены три категории риска: средний, умеренный и низкий.

К категории среднего риска отнесены торговые сети с выручкой от реализации товаров свыше 400 млн руб. и хозяйствующие субъекты, которые являются субъектами естественных монополий или осуществляющие регулируемые виды деятельности, с размером необходимой валовой выручки более 10 млрд руб. В отношении них плановые проверки могут проводиться не чаще одного раза в три года.

К категории умеренного риска отнесены хозяйствующие субъекты, имеющие выручку свыше 10 млрд руб., действующие в сферах производства и продажи лекарственных препаратов и медицинских изделий, предоставления медицинских услуг, услуг связи, транспортных услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам и т.п. Плановые проверки таких организаций проводятся не чаще одного раза в 5 лет.

В отношении хозяйствующих субъектов, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки проводиться не будут. Отмена плановых проверок в отношении таких хозяйствующих субъектов снизит административное давление на субъекты малого и среднего предпринимательства.


"AK&M" от 06.03.2018
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