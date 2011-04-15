Чистый убыток Дикси по МСФО за 2017 год вырос в 2 раза до 6.014 млрд руб. с 2.786 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка сократилась на 9.1% до 282.811 млрд руб. с 311.237 млрд руб., валовая прибыль - на 8.8% до 75.893 млрд руб. с 83.174 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 15% до 11.038 млрд руб. с 9.601 млрд руб.



Чистый убыток Дикси по МСФО за IV квартал 2017 года вырос в 6.7 раза до 5.037 млрд руб. с 756 млн руб. годом ранее. Выручка сократилась на 6.4% до 73.058 млрд руб. с 78.058 млрд руб., валовая прибыль - на 5.1% до 19.845 млрд руб. с 20.914 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 32.6% до 2.927 млрд руб. с 2.207 млрд руб.



Дикси Групп (ИНН 7704249540) с 2007 года выполняет функции холдинговой компании группы компаний "Дикси" - владеет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу. Контрольным пакетом акций Дикси Групп (54.4%) владеет многопрофильный холдинг ГК "Меркурий".



По состоянию на 31 июля 2016 года компания управляла 2761 магазином, включая 2609 магазинов "у дома" "Дикси", 113 магазинов "Виктория", 1 магазин Cash и 38 компактных гипермаркетов "Мегамарт" и "Минимарт".



Убыток ГК "Дикси" по МСФО за 2016 год составил 2.786 млрд руб. против прибыли 589 млн руб. годом ранее. Убыток до налогообложения составил 3.079 млрд руб. против прибыли 743 млн руб. Операционная прибыль сократилась на 85.6% до 837 млн руб. с 5.809 млрд руб. Выручка увеличилась на 14.3% до 311.237 млрд руб. с 272.345 млрд руб., валовая прибыль - на 4.3% до 83.174 млрд руб. с 79.709 млрд руб.







"AK&M" от 06.03.2018