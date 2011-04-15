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06/03/2018
15:24

Компания Circle приобрела одну из ведущих криптовалютных бирж Poloniex

Компания Circle, развивающая свою p2p-платежную систему на блокчейне, приобрела одну из ведущих криптовалютных бирж Poloniex. Об этом сообщает журнал Financial One со ссылкой на Reuters.

Сумма сделки не разглашается, однако источники оценивают её в $400 млн.

Криптовалютная биржа Poloniex является одной из крупнейших в мире, её дневной торговый оборот порой превышает $2 млрд.

Компания Circle помимо развития платежной системы также активно работает на внебиржевом рынке торговли биткоином. Она собирается вскоре запустить приложение Circle Invest по покупке криптовалют, ориентированное на частных инвесторов.

Среди владельцев Circle – международный инвестбанк Goldman Sachs и китайский интернет-гигант Baidu. Основатель и генеральный директор компании Джереми Алэйр заявил Reuters, что покупка Poloniex обсуждалась и с инвесторами, и с американским регулятором.


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