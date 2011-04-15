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06/03/2018
15:59

Россия до конца года может начать плавный выход из сделки ОПЕК+

До конца 2018 года Россия может начать плавный выход из сделки ОПЕК+. Этот процесс стартует, как только мировые запасы нефти закрепятся на средних 5-летних значениях. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом чёрной и цветной металлургии, со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.

По его мнению, выход России из соглашения ОПЕК об ограничении добычи нефти может занять от 2 до 5 месяцев, чтобы не допустить резких скачков предложения на рынке.

В 2019 году США станут крупнейшим производителем нефти, опередив Россию, считает МЭА, что связано с бумом добычи сланцевой нефти в стране. ОПЕК 6 марта проведет в Хьюстоне встречу с производителями сланцевой нефти. Как ожидается, на мероприятии речь будет идти о согласовании добычи нефти для достижения баланса на мировом рынке, сообщается в бюллетене.

Среди главных тем выпуска - сообщение о том, что Стокгольмский арбитраж 28 февраля удовлетворил требования "Нафтогаза" к Газпрому на $4.673 млрд. В ответ на это Газпром с 1 марта отказался поставлять газ на Украину и начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на его поставку и транзит. Таким образом, решение суда не положило конец спорам двух компаний, а развязало новую газовую войну.

ФАС России не видит предпосылок для дальнейшего роста розничных цен на бензин, отмечается в бюллетене. Постоянное увеличение цен на заправках, отмечавшееся в прошлом году, объясняется затянувшимся периодом низкой маржинальности АЗС, пояснил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. По его мнению, в настоящее время топливный рынок РФ уже стабилизировался.

Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1263.


"AK&M" от 06.03.2018
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