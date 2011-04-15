AXA приобретает компанию XL Group за $15.3 млрд

AXA заключила соглашение о приобретении 100% доли в компании XL Group Ltd, ведущей глобальной компании в сегментах страхования и перестрахования имущества и страхования от несчастных случаев, имеющей сильные позиции в Северной Америке, Европе и странах Азиатско-тихоокеанского региона. Об этом говорится в пресс-релизе AXA.



Соглашение о слиянии компаний получило единодушное одобрение советов директоров обеих компаний. Общая стоимость приобретения оценивается в $15.3 млрд или 12.4 млрд евро. Оплата будет целиком произведена денежными средствами. По условиям сделки, акционеры XL Group получат $57.60 за каждую акцию, что на 33% выше стоимости акций компании на момент закрытия торгов 2 марта 2018 года.



Для AXA сделка представляет собой уникальную стратегическую возможность сменить сферу деятельности со страхования жизни и сбережений на страхование имущества и страхование от несчастных случаев. В результате приобретения AXA станет мировым лидером в этих сегментах по валовому объёму подписанных премий.



Кроме того, значительный взаимодополняющий потенциал AXA и XL Group обеспечивает возможности существенного увеличения капитализации, которое компенсирует ожидаемое снижение рентабельности IPO в 2018 г. Также ожидается значительная синергия в объёме до $400 млн в год до вычета налогов.



Структура финансирования сделки выглядит следующим образом: 3.5 млрд евро денежными средствами, примерно 6 млрд евро, которые планируется получить от IPO в США и сопутствующих сделок, около 3 млрд евро в форме субординированного кредита.



Для завершения сделки необходимо получить одобрение акционеров XL Group и выполнение других условий, включая получение согласия контролирующих органов. Ожидаемый срок завершения сделки - вторая половина 2018 года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"