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06/03/2018
16:25

Польская AmRest станет владельцем пекарен "Хлеб насущный" и "Филипповъ"

Польский холдинг AmRest, который развивает в России сети KFC и Pizza Hut по франшизе, станет совладельцем пекарен "Хлеб насущный" и "Филипповъ". Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Для этого AmRest создаст совместное предприятие с британской LPQ Russia, где стороны получат по 51% и 49% соответственно. К образованной компании перейдут права на торговые марки "Хлеб насущный", "Филипповъ", "Наш хлеб" и "Андреевские булочные".

Ожидается, что сделку закроют в июне 2018 года. Сумма сделки не раскрывается. Известно, что AmRest намерена вложить порядка 6 млн евро в развитие ресторанов в России.

AmRest развивает по франшизе в Европе сети KFC, Pizza Hut, "Бургер Кинг", Starbucks и другие. В России, по данным компании, у AmRest 154 закусочных KFC и 11 Pizza Hut.

LPQ Russia – головная для российской сети пекарен "Хлеб насущный" и "Филипповъ". Согласно британскому реестру компаний, основной владелец компании – бизнесмен Тони Майер, известный в России как бывший гендиректор "Вимм-Билль-Данн" и "Окей".

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