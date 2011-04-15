Ингосстрах выплатил более 7.2 млн руб. за повреждённый комбайн

СПАО "Ингосстрах" осуществило выплату 7.2 млн руб. ООО "ТрейдАгроМаш" за повреждённый комбайн. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошёл летом 2017 года в Тульской области, на автодороге Плавск - Одоев - Частое. При разъезде со встречным транспортным средством водитель комбайна, принадлежащего страхователю, не справился с управлением и допустил его опрокидывание.



Имущество клиента было застраховано в соответствии с правилами страхования передвижного оборудования. Программа страхования защищает оборудование клиента от пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц. В покрытие включены также риски ДТП, в том числе столкновение с различными предметами, наезд на неподвижные и движущиеся объекты, опрокидывание, падение в воду, провал под лёд и другие риски. Договор был заключен сроком на 3.5 месяца. Лимит ответственности по договору составляет 53.5 млн руб.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 06.03.2018