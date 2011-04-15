АСВ в 2017 году выплатило страховое возмещение на 404.3 млрд руб.

Общий объём выплат страховых возмещений со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в 2017 году составил 404.3 млрд руб., за возмещением обратились 637.8 тыс. вкладчиков рухнувших банков. Об этом сообщается на сайте агентства.



В документе уточняется, что за год в отношении банков - участников системы страхования вкладов наступил 41 страховой случай.



В целом за 14 лет функционирования ССВ произошло 424 страховых случая, общий размер страховой ответственности по которым составил 1746 млрд руб. перед 8.4 млн вкладчиков.



По состоянию на 31 декабря 2017 года участниками системы гарантирования пенсионных накоплений (СГПН) являлись 38 негосударственных пенсионных фондов, а также Пенсионный фонд Российской Федерации. Гарантийные случаи за время функционирования СГПН не наступали.



В течение года АСВ приняты предложения Банка России об участии в санации 5 банков, при этом в отношении 3 из них Банком России в дальнейшем приняты решения об отзыве лицензий на осуществление банковских операций. По состоянию на 31 декабря 2017 года Агентство участвовало в санации 26 банков.





"AK&M" от 06.03.2018