Дайджест газеты "Ведомости" от 7 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 7 марта 2018 года.





РОССИИ МЕШАЕТ ВЛАСТЬ



Россия в ближайшие десятилетия рискует оказаться в числе аутсайдеров по повышению уровня жизни, предупредила ОЭСР. Чтобы ускорить рост благосостояния, нужна реформа госуправления.



Россия - одна из немногих стран и партнеров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где к 2060 г. реальный ВВП на душу населения снизится относительно "эталона" - США, следует из доклада ОЭСР "Долгосрочные перспективы: сценарии для мировой экономики - 2060". "Ведомости" с ним ознакомились, представитель ОЭСР отметил, что это предварительная версия.



Без реформ ВВП на душу населения в России вырастет в ближайшие 12 лет всего на 0,7%, прогнозируют экономисты ОЭСР. Мешает низкая производительность труда, которая последние годы не росла вовсе, а в 2018-2030 гг. ускорится всего до 0,5%. Еще один тормоз - плохая демография: доля экономически активного населения и занятость сокращаются.





"ПОБЕДА" ИЩЕТ ВЫЛЕТ



"Победа" в суде требует от Росавиации утвердить второй курс вылета из Геленджика. Это позволит избежать многочисленных задержек рейсов.



Иск лоукостера "Победа" (100%-ная "дочка" "Аэрофлота") к Росавиации Московский арбитражный суд начнет рассматривать 12 марта. Авиакомпания требует признать незаконным отказ регулятора рассматривать "Программу подготовки к выполнению взлетов в аэропорту Геленджик с магнитным курсом 008 градусов", говорится на сайте суда.



"Победа" хочет получить разрешение на второй курс вылета из Геленджика, говорят источники.



Аэропорт Геленджика входит в холдинг "Базэл аэро" Олега Дерипаски. В 2017 г. обслужил 304 000 пассажиров. Сейчас здесь один курс захода на посадку и вылета - со стороны моря. Но из-за сильных ветров он часто недоступен и аэропорт закрывается, рассказали топ-менеджеры трех авиатранспортных компаний. А посадку со стороны гор, не зависящую от погоды, Росавиация не разрешает.





СТАРАЯ ЗАПЧАСТЬ ОСАГО НЕ ПОРТИТ



Страховщики хотят уменьшить выплаты по ОСАГО за счет использования в расчетах стоимости старых запчастей. Сейчас закон это запрещает.



Российский союз автостраховщиков (РСА) просит Центробанк разрешить использовать стоимость бывших в употреблении запчастей при расчете ущерба по ОСАГО. Об этом говорится в письме РСА, направленном в начале февраля в ЦБ ("Ведомости" с ним ознакомились, представитель союза подлинность письма подтвердил). Это должно коснуться не всех автомобилей, а только определенной группы, указано в документе.



Считать ущерб по ОСАГО с использованием старых запчастей РСА предлагает для машин, которые изначально не поставлялись для продажи в России - в том числе для автомобилей с правым рулем, говорится в письме.





"НУЖНО ИЗУЧАТЬ ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ ДРУГ ДРУГА"



Один из лучших баритонов мира, американец Томас Хэмсон, рассказывает, почему он везет в Москву концерт из произведений американских композиторов в то время когда отношения между Россией и США продолжают ухудшаться.



Американский баритон Томас Хэмпсон - "Живая легенда". Это не фигура речи, а официальное звание, присужденное певцу Библиотекой конгресса США. Как и еще более 50 титулов, званий и наград - длиннее этого списка только перечень его выступлений и записей.



Репертуар Хэмпсона постоянно растет: он поет Моцарта и Верди, Чайковского и Россини, Монтеверди и Хиндемита, записывает популярные песни из мюзиклов и раритеты, вышедшие из-под пера композиторов начала XX в. Исследователь творчества Малера (его имя стоит на обложке критического издания клавира Малеровских песен), педагог, блестящий интеллектуал и один из самых харизматичных певцов на современной сцене - все это Томас Хэмпсон.Этой весной Хэмпсон наконец-то выступит в Москве.





KIA RIO СНОВА СТАЛ САМЫМ ПРОДАВАЕМЫМ АВТОМОБИЛЕМ В РОССИИ LADA VESTA БЫЛА БЕСТСЕЛЛЕРОМ ВСЕГО МЕСЯЦ





Самым продаваемым автомобилем февраля и первых двух месяцев 2018 г. стал KIA Rio, свидетельствует статистика Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ): 8979 и 15 561 машин соответственно. Корейский автомобиль производится на петербургском заводе "Хендэ мотор мануфактуринг рус". Рекомендованная цена Rio в базовой комплектации для дилеров - от 544 410 руб., Rio X-line - 670 410 руб., говорится на сайте компании.



KIA Rio отодвинула на второе место бестселлер января Lada Vesta: их за февраль продано 8456, а с начала года - 15 152. Vesta дешевле Rio: седан 2018 г. стоит от 512 910 руб. Универсал, согласно сайту компании, стоит от 589 410 руб., cross-версия - от 693 810 руб.



Третье место у Lada Granta (6861 и 12 176 шт соответственно), четвертое - у Hyundai Creta (5937 и 9 770 шт соответственно).





ОТСТИРАТЬ ТРАМПА



Когда президент США Дональд Трамп обещал привлечь больше частных инвестиций в инфраструктуру, он вряд ли имел ввиду тележки для багажа в аэропортах и стиральные машины в общежитиях. Но инвесторы по-новому смотрят на инфраструктурные инвестиции.



В США мало традиционных инфраструктурных проектов, как строительство дорог или железнодорожных станций. Кроме того, эти проекты длятся дольше, чем существует большинство фондов, и характеризуются политическими рисками. Поэтому многие инвесторы находят им альтернативу, расширяя определение инфраструктуры.



В прошлом году более половины от числа инвестиций попали в категорию социальной инфраструктуры. Так, фонд прямых инвестиций EQT приобрел компанию WASH Multifamily Laundry Systems, которой принадлежат 550 000 стиральных машин и сушилок в многоквартирных зданиях и общежитиях в США и Канаде.



Британский фонд прямых инвестиций 3i в октябре объявил о покупке за $385 млн Smarte Carte International Holdings, оператора тележек для багажа в американских аэропортах.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 07.03.2018