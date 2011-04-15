Повтор! Инфляция в РФ в феврале составила 0.2%, с начала года - 0.5%

Инфляция в РФ в феврале составила 0.2%, с начала года - 0.5%, говорится в сообщении Росстата.



В феврале в 6 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0.5% и более, из них в Иркутской области и Хабаровском крае - 0.6% (в результате увеличения цен на продукты питания на 1.2% и 1.4% соответственно).



В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100.2% (с начала года - 100.5% и 100.7% соответственно).



В феврале по-прежнему наибольший рост цен отмечался на плодоовощную продукцию. Так, виноград подорожал на 8.6%, капуста белокочанная и картофель - на 7.9% и 7.8% соответственно, бананы, морковь, огурцы и свёкла - на 3.6-6.8%. Вместе с тем на 0.3-2.7% снизились цены на помидоры, чеснок, апельсины и лимоны.



Среди рыбопродуктов более всего выросли цены на икру лососевых рыб отечественную и рыбу мороженую неразделанную - на 0.8%, консервы рыбные в томатном соусе - на 0.6%. В то же время сельдь соленая подешевела на 0.4%.



Среди прочих продовольственных товаров на 0.5-0.8% увеличились цены на йогурт, сырки творожные, глазированные шоколадом, маргарин, масло оливковое, овощи натуральные консервированные и маринованные, кетчуп, напитки газированные.



В феврале среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров наиболее существенно подорожали ежедневные газеты в розницу, свежесрезанные цветы и плиты древесностружечные - на 2.1-2.3%.



В группе медикаментов цены на левомеколь увеличились на 1.4%, индапамид, линекс, ренни, валокордин, настойку пустырника - на 0.7-0.8%. Вместе с тем сульфацетамид и валидол подешевели на 0,8% и 0,7% соответственно, лоперамид - на 0.3%.



Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0.5-1.4% дороже стали пальто женские демисезонные из шерстяных или полушерстяных тканей, полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, белье для новорожденных и детей ясельного возраста, машины швейные, сигареты с фильтром, краска для волос и плитка керамическая.



"AK&M" от 07.03.2018