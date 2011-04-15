S&P повысило рейтинги ВТБ

S&P Global Ratings 6 марта 2018 года повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ПАО "Банк ВТБ" и VTB Capital PLC с "BB+/B" до "ВВВ-/А-3". Об этом говорится в сообщении агентства.



В то же время S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг ООО СК "ВТБ Страхование" с "ВВ+" до "ВВВ-". Также повышен долгосрочный кредитный рейтинг ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с "ВВ" до "ВВ+" и подтверждён его краткосрочный рейтинг на уровне "В". Прогноз изменения рейтингов всех указанных организаций - "стабильный".



Одновременно S&P повысило рейтинг ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан) по национальной шкале с "kzA" до "kzAA-".



В то же время повышены рейтинги приоритетного необеспеченного долга Банка ВТБ с "ВВ+" до "ВВВ-" и подтверждены рейтинги субординированного долга на уровне "В-".



S&P повысило 23 февраля 2018 года суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: по обязательствам в иностранной валюте - до "ВВВ-/Стабильный/А-3" и по обязательствам в национальной валюте - до "ВВВ/Стабильный/А-2".



Повышение рейтингов обусловлено улучшением кредитного качества суверенного правительства - Российской Федерации. 23 февраля 2018 года S&P повысило суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: по обязательствам в иностранной валюте - до "ВВВ-/Стабильный/А-3" и по обязательствам в национальной валюте - до "ВВВ/Стабильный/А-2". А также с точки зрения S&P, Банк ВТБ является организацией, связанной с государством (ОСГ), с очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости.



Прогноз "стабильный" по рейтингам Банка ВТБ и его дочерних структур отражает наше мнение о том, что ожидаемого восстановления прибыльности группы будет достаточно для снижения давления на показатели капитализации банка.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае. Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении. Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2016 года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.



"AK&M" от 07.03.2018