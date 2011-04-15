Вчера торги на российском валютном рынке прошли в относительно спокойном режиме. Рубль скорректировался на 25 копеек против доллара (USDRUB 56.70) после публикации отчета по инфляции, вероятно, отражая смещение ожиданий в сторону более активного снижения ключевой ставки Банком России на мартовском заседании. Об этом говорится в обзоре Росбанка.



На мировых валютных рынках волатильность остается умеренной (индекс DXY 89.6, -0.5%) в ожидании ключевых событий недели: заседание ЕЦБ (четверг) и отчет по рынку труда в США (пятница). Вероятные исходы событий будут балансировать взаимное влияние на доллар США - повышение прогнозов ЕЦБ поддержит евро, а сильные данные по росту заработных плат в США пойдут на пользу доллара. По этой причине знаковые уровни DXY (90.0) и EURUSD (1.24), вероятно, останутся центром притяжения.





"AK&M" от 07.03.2018