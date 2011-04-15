ЧТПЗ приобрёл 99.05% уставного капитала компании "Алнас" за 825.598 млн руб.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) 5 марта приобрело 99.05% уставного капитала ООО "Алнас" за 825.598 млн руб. Об этом говорится в сообщении ЧТПЗ.



Продавцом выступило АО "Римера" (Москва, учредитель - Вахтанг Маградзе). По условиям договора, передача доли произойдёт после оплаты, но не позднее 1 июня 2018 года.



До приобретения указанной доли ЧТПЗ принадлежало 0.95% голосующих акций компании "Алнас".



Основной вид деятельности ООО "Алнас" (ИНН 1644091030, Татарстан, город Альметьевск) - производство насосов и компрессоров.



ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ, ИНН 7449006730) производит трубы различного сортамента. Его доля в объёме производства трубной продукции, выпускаемой в РФ, составляет около 17%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании чёрной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА", предприятия по производству магистрального оборудования "СОТ", "ЭТЕРНО", MSA (Чехия). Нефтесервисный бизнес группы представлен компанией "Римера".



Уставный капитал ЧТПЗ составляет 472.383 млн руб. и разделён на 472382880 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Компания Mountrise Limited (Кипр) владеет 51.9969% уставного капитала завода, АО "Первоуральский новотрубный завод" - 33.98689%, Bounceward Ltd. (Британские Виргинские острова) - 6.0055% (по состоянию на 1 сентября 2017 года).



Чистая прибыль группы ЧТПЗ по МСФО в январе-июне 2017 года упала на 64% до 2.101 млрд руб. с 5.81 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6% до 72.566 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 21% до 17. 297 млрд руб., показатель EBITDA составил 11.001 млн руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 9.5 п.п. до 15.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ЧТПЗ за 9 месяцев 2017 года по РСБУ составил 825.917 млн руб. против прибыли в 3.529 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.4% до 78.686 млрд руб. с 73.267 млрд руб., прибыль от продаж сократилась в 2.06 раза до 4.75 млрд руб. с 9.784 млрд руб., убыток до налогообложения составил 843.867 млн руб. против прибыли в 4.611 млрд руб. за аналогичный период 2016 года.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"