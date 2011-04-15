Нефтяные цены впервые за четыре дня закрылись в минусе на торгах во вторник. Котировкам не удалось закрепиться выше уровня 66 USD/bbl, и они отскочили в сторону уровня 65.2 USD/баррель. Основным сдерживающим фактором для нефти остается повышение запасов и добычи в США. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Опубликованные накануне данные Американского института нефти отразили рост запасов в хранилищах на 5,7 млн. баррелей, что только подтверждает опасения участников рынка. Кроме того, Минэнерго США пересмотрело свои прогнозы относительно темпов добычи в США, подсчитав, что американцы в 2018 произведут на 1% больше сырой нефти, чем ожидалось ранее, достигнув уровня 10.7 млн баррелей/день в среднем в 2018 году.



Переоценка темпов также отразила рост предполагаемой добычи и в 2019 году, хотя и в менее существенной степени. С другой стороны, поступающие новости с нефтяной конференции CERAWeek в Хьюстоне говорят о том, что участники отрасли уверены в дальнейшем повышении спроса на энергоносители. Другими положительными для цен сигналами являются заявления о желании ряда африканских стран присоединиться к ОПЕК в будущем. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки 64-66 USD/bbl. Ожидаемые нами сегодня вечером данные от Минэнерго США о дальнейшем росте запасов нефти могут оказать понижательное давление на цены на нефть.





"AK&M" от 07.03.2018