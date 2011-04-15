Предстоящие длинные выходные окажут скорее негативное влияние на российскую валюту. Так как основные события текущей недели совпадают с выходными в России, инвесторы предпочитают сократить объемы рублевой ликвидности, во избежание колебаний, которые могут последовать после заседания ЕЦБ в четверг и публикации данных по рынку труда в США в пятницу. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Позитивным моментом для рубля сегодня будет проведение аукциона Минфином, где ведомство планирует разместить два выпуска бумаг на общую сумму в 40 млрд руб., что может немного подогреть спрос к национальной валюте.



Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 56.4-57.4. По итогам длинных выходных рубль может укрепиться в паре с евро и ослабеть в паре с долларом с учетом нашего прогноза по паре EURUSD.





"AK&M" от 07.03.2018