Энергоблок N 3 АЭС "Тяньвань" передан китайской стороне

Группа компаний ASE своевременно и в полном объёме выполнила контрактные обязательства в рамках строительства второй очереди АЭС "Тяньвань" (Китай). Об этом говорится в сообщении пресс-службы группы.



После окончания всех работ энергоблок N 3 станции передан заказчику сооружения - Цзянсунской ядерной энергетической корпорации (Jangsu Nuclear Power Corporation, JNPC) для прохождения двухлетней гарантийной эксплуатации.



"Протокол предварительной приёмки третьего энергоблока был подписан в рамках XXV Координационного совещания на площадке сооружения Тяньваньской АЭС в Китае", - сообщил директор по проектам в Китае группы ASE Алексей Банник.



Энергопуск блока N 3 АЭС "Тяньвань", построенного в Китае по российскому проекту с реактором ВВЭР-1000, состоялся в 30 декабря 2017 года. Строительство второй очереди станции в составе 3-го и 4-го энергоблоков осуществляется при участии специалистов группы компаний ASE, генеральной проектной организацией "ядерного острова" энергоблока выступает АО "Атомпроект" (входит в группу ASE).



АЭС "Тяньвань" - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков NN 1 и 2 состоялся в 2007 году. Ежегодно на первой очереди станции вырабатывается свыше 15 млрд кВт ч электроэнергии. Сотрудничество по сооружению второй очереди - блоков NN 3 и 4 - осуществляется на основе Протокола между Правительством РФ и Правительством КНР. В основу сооружения был положен российский проект АЭС-91 с реактором типа ВВЭР-1000, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов Китая, РФ и МАГАТЭ. Сооружение электростанции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с российской компанией "Атомстройэкспорт", входящей в группу компаний ASE.



Объединённая компания ОАО "НИАЭП" - ЗАО "АСЭ" (группа компаний ASE) является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса и занимает 31% глобального рынка сооружения АЭС. В группу входят ведущие компании отрасли - АО "Инжиниринговая компания "АСЭ", АО "Атомстройэкспорт", АО "Атомэнергопроект" и АО "Атомпроект". Почти 80% портфеля заказов компании приходится на проекты за рубежом.



Кроме того, НИАЭП - АСЭ реализует проекты по строительству объектов для обращения с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для любых сложных инженерных объектов. В сегменте сооружения объектов РАО и ОЯТ Компания входит в ТОП-10 крупнейших мировых игроков. Она является разработчиком и активно внедряет инновационную систему управления проектами по сооружению сложных инженерных объектов - Multi-D.



"AK&M" от 07.03.2018