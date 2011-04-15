Прибыль ЛСР по МСФО за 2017 год выросла на 73% до 15.871 млрд руб.

Прибыль ПАО Группа ЛСР по МСФО за 2017 год выросла на 73% до 15.871 млрд руб. с 9.163 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка увеличилась на 30% до 138.494 млрд руб. со 106.524 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 33% до 36.845 млрд руб. с 27.75 млрд руб., операционная прибыль - на 60% до 22.444 млрд руб. с 14.031 млрд руб., валовая прибыль - на 18% до 33.941 млрд руб. с 28.745 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 61% до 20.288 млрд руб. с 12.598 млрд руб. Прибыль на акцию составила 154.51 руб. против 90.72 руб.



ПАО "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491), основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В неё входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья. Основным владельцем компании является Андрей Молчанов.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Группа ЛСР" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 26% до 85.182 млн руб. со 115.083 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 3.1 раза до 714.585 млн руб. с 231.23 млн руб., валовая прибыль - в 5 раз до 581.831 млн руб. с 94.524 млн руб. Прибыль до налогообложения упала в 18 раз до 8.726 млн руб. со 158.545 млн руб.



Убыток Группы ЛСР по МСФО за первое полугодие 2017 года составил 1.069 млрд руб. против прибыли 1.1 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 17% до 26.348 млрд руб. с 31.618 млрд руб., показатель EBITDA - на 70% до 1.367 млрд руб. с 4.486 млрд руб. Операционный убыток составил 627 млн руб. против прибыли 2.08 млрд руб.





"AK&M" от 07.03.2018