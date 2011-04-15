АЛРОСА в феврале реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $541.9 млн

Группа АЛРОСА в феврале 2018 года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $541.9 млн в феврале текущего года. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $532.8 млн, бриллиантов - $9.1 млн. Об этом говорится в сообщении компании.



С начала 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $1.046 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила $1.032 млрд, бриллиантов - $14.6 млн.



"В феврале основные рынки торговли алмазами демонстрировали достаточно высокую активность. Гранильный сектор продолжает пополнять свои запасы. Поддержанию спроса на алмазную продукцию способствовали также хорошие продажи ювелирных изделий в Китае в преддверии Китайского Нового года. В январе-феврале наблюдался рост цен на бриллианты большинства размерных категорий", - прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению со 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.









"AK&M" от 07.03.2018