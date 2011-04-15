PPF получила разрешение ФАС на покупку акций Skoda

ФАС России удовлетворила ходатайство PPF Beer Topholdco B.V. о приобретении 100% голосующих акций учреждённой за пределами Российской Федерации компании Skoda Transportation a.s. Об этом говорится в сообщении службы.



Также ФАС удовлетворила ходатайство PPF Beer о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности зарегистрированными на территории Российской Федерации: ООО "Шкода-Р" (Москва), ООО "ВАГОНМАШ" (Санкт-Петербург), ООО "Сибэлектропривод" (Новосибирск).



Ходатайство было подано 31 января. ФАС отметила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведёт к ограничению конкуренции.



Напомним, в ноябре 2017 года стало известно, что Группа PPF подписала договор о приобретении 100% акций машиностроительной компании Skoda Transportation, а также иных активов, связанных с деятельностью упомянутой компании, включая товарные знаки Skoda, а также объекты недвижимого имущества, использующиеся для деятельности компании.



По условиям сделки, Группа PPF обязуется предоставить компании Skoda Transportation операционный целевой кредит, предназначенный для финансирования насущных потребностей компании. Необходимой предпосылкой для закрытия сделки является одобрение со стороны соответствующих антимонопольных органов.



Компания Skoda Transportation является одним из крупнейших в Европе производителей транспортных средств для нужд городского и железнодорожного транспорта. В настоящее время Skoda Transportation является крупнейшим производителем рельсовых транспортных средств в странах Центральной и Восточной Европы. Компания производит, прежде всего, трамваи, пригородные электропоезда и электровозы, подвижной состав для метрополитенов, троллейбусы и электрические автобусы, поставляемые ряду крупных заказчиков в Чехии и за рубежом. В настоящее время количество сотрудников компании Skoda Transportation в Чехии составляет более 5 тыс. человек. Заводы и подразделения компании расположены в таких городах как Пльзень, Прага, Острава и Шумперк. Кроме головной компании Skoda Transportation к реализации конкретных проектов привлекаются и несколько её дочерних компаний, а также совместных предприятий, ведущих свою деятельность на территории Чешской Республики, Германии, Финляндии, США, России и Венгрии. Компания вкладывает средс тва также в научно-исследовательские разработки и экспериментальное производство.



Группа PPF - одна из крупнейших инвестиционно-финансовых групп в Центральной и Восточной Европе. Основными направлениями деятельности группы являются банковское обслуживание, страхование, недвижимость, энергетика и добыча полезных ископаемых. В числе активов группы в России - крупнейшая сеть магазинов электроники и бытовой техники. Группа PPF представлена в Центральной и Восточной Европе, России и в Азии.



Чистая прибыль Группы PPF за первое полугодие 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18% до 293 млн евро с 248 млн евро. По состоянию на конец полугодия текущего года совокупные активы группы составили 34.762 млрд евро против 27.041 млрд евро по состоянию на 31 декабря 2016 года. Собственный капитал, приходящийся на акционеров, по состоянию на 30 июня 2017 года составлял 6.548 млрд евро против 6.361 млрд евро на 31 декабря 2016 года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"