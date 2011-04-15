Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-феврале выросла на 23.4% до 129.1 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-феврале 2018 года выросла на 23.4% до 129.1 млрд руб., свидетельствует сообщение банка.



Чистый процентный доход увеличился на 7.1% до 195.1 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 22.4% до 55.8 млрд руб.



Операционные расходы увеличились на 24.3%, что связано с продолжающимся выравниванием начисления расходов для снижения сезонных колебаний в течение года. Нормализация динамики ожидается по итогам I квартала 2018 года. Отношение расходов к доходам по итогам января-февраля составило 29.1%.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 44% до 576.3 млрд руб. В III квартале чистая прибыль банка составила 224.1 млрд руб., увеличившись в 1.6 раза в годовом выражении. Чистые процентные доходы Сбербанка по МСФО за девять месяцев выросли на 6.1% до 1.069 трлн руб., чистые комиссионные доходы - 276.2 млрд руб.





"AK&M" от 07.03.2018