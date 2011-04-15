Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/03/2018
13:51

Д.Медведев утвердил план мероприятий по развитию биотехнологий и генной инженерии на 2018-2020 годы

Правительство РФ утвердило план мероприятий "Развитие биотехнологий и генной инженерии" на 2018-2020 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

План принимается для развития внутреннего спроса, производства и экспорта биотехнологической продукции, формирования институциональных условий для глубокой модернизации технологической базы промышленности за счёт массового внедрения в производство методов и продуктов биотехнологий.

Планируется дальнейшее развитие производственного потенциала и кооперации в сфере биомедицины и биофармацевтики, сельскохозяйственных и промышленных биотехнологий, биоэнергетики, лесных и экологических биотехнологий, генной инженерии.

Установлены целевые показатели и индикаторы развития сферы биотехнологий, позволяющие оценивать ход реализации плана.

Ответственные исполнители плана - федеральные органы исполнительной власти, институты развития, Российская академия наук, организации, органы исполнительной власти субъектов Федерации.


"AK&M" от 07.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100