Д.Медведев утвердил план мероприятий по развитию биотехнологий и генной инженерии на 2018-2020 годы

Правительство РФ утвердило план мероприятий "Развитие биотехнологий и генной инженерии" на 2018-2020 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



План принимается для развития внутреннего спроса, производства и экспорта биотехнологической продукции, формирования институциональных условий для глубокой модернизации технологической базы промышленности за счёт массового внедрения в производство методов и продуктов биотехнологий.



Планируется дальнейшее развитие производственного потенциала и кооперации в сфере биомедицины и биофармацевтики, сельскохозяйственных и промышленных биотехнологий, биоэнергетики, лесных и экологических биотехнологий, генной инженерии.



Установлены целевые показатели и индикаторы развития сферы биотехнологий, позволяющие оценивать ход реализации плана.



Ответственные исполнители плана - федеральные органы исполнительной власти, институты развития, Российская академия наук, организации, органы исполнительной власти субъектов Федерации.





"AK&M" от 07.03.2018