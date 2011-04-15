Кабминт внёс в Госдуму законопроекты о развитии Дальнего Востока

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, направленный на повышение инвестиционной и туристической привлекательности Дальнего Востока. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект N 405568-7 будет способствовать обеспечению стабильности условий осуществления резидентами территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток предпринимательской деятельности. В течение 10 лет с момента получения соответствующего статуса к таким субъектам не будут применяться нормы, которые могут повлечь ухудшение их положения как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов.



Законопроект N 405915-7 по аналогии с льготами, установленными для морского транспорта, предусматривает возможность распространения упрощенного порядка въезда иностранцев по электронным визам через аэропорты, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.





"AK&M" от 07.03.2018