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07/03/2018
15:22

Российские рыбаки с начала года увеличили вылов на 1.3% до 899 тыс. т

Российские рыбопромышленники на 7 марта 2018 года освоили 898.6 тыс. т водных биоресурсов - на 1.3% больше уровня прошлого года. Об этом сообщило Росрыболовство.

В Дальневосточном бассейне общий вылов водных биоресурсов составил 653.8 тыс. т, что на 5.6 тыс. т меньше уровня прошлого года. Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили 131.1 тыс. т, что больше уровня прошлого года на 45.1 тыс. т. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий вылов водных биоресурсов снизился на 5 тыс. т до 19 тыс. т. В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 0.6 тыс. т, что больше уровня прошлого года на 0.05 тыс. т.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 53.5 тыс. т, что меньше уровня прошлого года на 9.8 тыс. т. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи водных биоресурсов снизился на 21.5 тыс. т до 16.1 тыс. т, за счет меньшего количества судов на промысле.


"AK&M" от 07.03.2018
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