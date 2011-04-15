Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/03/2018
15:33

Инфляция в РФ с 27 февраля по 5 марта составила 0.1%

Инфляция в РФ с 27 февраля по 5 марта 2018 года составила 0.1%, с начала года - 0.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0.8%, яйца куриные - на 0.7%, молоко, масло сливочное и сахар-песок - на 0.2%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 0.8%, куры и свинина (кроме бескостного мяса) - на 0.4%, рыба мороженая неразделанная, сыры, вермишель, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, карамель и чай - на 0.1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь - 2.3-2.9%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100