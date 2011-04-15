Инфляция в РФ с 27 февраля по 5 марта составила 0.1%

Инфляция в РФ с 27 февраля по 5 марта 2018 года составила 0.1%, с начала года - 0.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0.8%, яйца куриные - на 0.7%, молоко, масло сливочное и сахар-песок - на 0.2%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 0.8%, куры и свинина (кроме бескостного мяса) - на 0.4%, рыба мороженая неразделанная, сыры, вермишель, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, карамель и чай - на 0.1%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь - 2.3-2.9%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.



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