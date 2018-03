Polymetal выходит из Долинного золоторудного проекта в Казахстане

Cовет директоров АО "АК Алтыналмас" принял решение о покупке 50% ТОО "Актогай Мыс" (Казахстан) у PMYL Hokding и 50% у Dolphinflip Co Ltd. Об этом говорится в сообщении компании, размещенного на Казахстанской фондовой бирже.



Сумма сделки составляет $33.5 млн. Указанная сумма включает средства, которые направятся на погашение долгов "Актогай Мыса" по договорам займа.



АО "АК Алтыналмас" является недропользователем группы месторождений Акбакайского региона в Жамбылской области, а также месторождения Пустынное и участка Карьерного в Карагандинской области.



Напомним, в июне 2015 года Polymetal подписал соглашение о покупке 25-процентной доли в компании, владеющей лицензией на геологоразведку Долинное в Казахстане (включая связанные с ней акционерные займы) - "Актогай Мыс". Полиметалл также взял на себя обязательства по финансированию геологоразведочных работ на месторождении и технологических исследований и сможет увеличить долю в компании до 50% после окончания данных работ. Вознаграждение включает в себя $ 2.4 млн, выплачиваемых в виде акций, и $ 2.7 млн, которые были выплачены в июне 2015 в счет погашения акционерного займа и связанных с ним процентов. Данные соглашения являются совместным предприятием и вложением, учитываемым по методу долевого участия. По состоянию на 30 июня 2015 года завершение сделки зависит от получения необходимых одобрений от регулирующих органов.



ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в 2017 году произвела 1.075 млн унций золота, что на 21% больше, чем годом ранее. Производство серебра при этом снизилось на 8% до 26.8 млн унций.



Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"