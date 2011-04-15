Роснефть купила на аукционе участок в Самарской области по цене в 43 раза выше стартовой

АО "Самаранефтегаз" (дочерняя компания ПАО "Роснефть") выиграло аукцион на право пользования недрами Успенского участка углеводородов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



За лицензию компания заплатила 1.38 млрд руб. - почти в 43 раза больше стартовой цены.



Кроме Самаранефтегаза в аукционе принимали участие "Оренбургнефть" (входит в Роснефть) и дочка "Нефтисы" "Самараинвестнефть". Лицензия на Успенский участок предоставляется на 25 лет. Разведанные запасы нефти составляют в 164 тыс. т. Перспективные ресурсы оцениваются в 4 млн т.



Торги проводились 22 февраля. В этот же день состоялись ещё два аукциона: по Альпийскому и Новогубинскому участку. Победителем первого аукциона стал "Эконинвестстрой", предложивший 220 тыс. руб. при стартовой цене в 200 тыс. руб. Лицензию на второй участок получил "НК "Недра"" за 3.3 млн руб. при стартовой цене в 3 млн руб.



АО "Самаранефтегаз" - крупнейшее нефтедобывающее предприятие ПАО "НК "Роснефть" на территории Самарской области. За 80 лет работы предприятием добыто более 1.2 млрд т нефти. "Самаранефтегаз" осуществляет производственную деятельность на 168 лицензионных участках в Самарской и Оренбургской областях. На балансе предприятия - 173 месторождения.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период 2016 года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



"AK&M" от 07.03.2018