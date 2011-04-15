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07/03/2018
16:58

Ряд регионов получит дополнительные лимиты на льготную перевозку зерна, заявил Д.Хатуов

Ряд регионов получит дополнительные лимиты на льготную перевозку зерна. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на очередном селекторном заседании Оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна с регионами, говорится в сообщении Минсельхоза.

На совещании рассмотрели ценовую ситуацию на внешнем и внутреннем рынке зерна и ход реализации постановления Правительства России N 1595 о льготных тарифах на зерновые перевозки.

Д.Хатуов указал на необходимость скорректировать лимиты регионов на льготные перевозки и подтвердил выделение дополнительных объёмов на вывоз излишков зерновых запасов из Новосибирской и Омской областей, которые в настоящее время выбрали свой лимит на 100%.

Первый замминистра рекомендовал агенту государства по зерновым интервенциям Объединенной зерновой компании активизировать вывоз зерна из этих регионов с учетом добавленных лимитов. А также напомнил о необходимости в первую очередь выкупать зерно у малых форм хозяйствования.

"В условиях рекордного урожая и недостаточности инфраструктуры мы проходим непростой период, который станет проверкой на прочность для каждого региона. От всеобщей дисциплины, слаженности действий и гибкости, с которой мы будем реагировать на колебания рынка, зависит успешность реализации будущих урожаев и экспортная мощь страны", - сказал Д.Хатуов, подчеркнув, что механизм регулирования должен постоянно совершенствоваться и становиться эффективнее.

Для этого, в частности, все регионы уже к концу марта должны предоставить в Минсельхоз России полный отчёт о ситуации на своём зерновом рынке, перечень его регуляторов и список мероприятий, необходимых для стабилизации обстановки.

"Стабилизации будет способствовать и выделение Минсельхозом России дополнительно 1 млрд руб. на субсидирование краткосрочных кредитов для мукомольных предприятий, которые будут выкупать зерно в регионах Сибирского федерального округа для хлебопечения", - подчеркнул Д.Хатуов.

Первый замминистра подверг критике выявленное замедление оборота зерновозов в направлении черноморских портов и снижение темпов погрузки и выгрузки зерна до 33% в выходные дни. Он отметил, что участникам зернового рынка необходимо обеспечить бесперебойную работу в праздничные дни.

Участники совещания решили провести дополнительные консультации по ситуации на зерновом рынке Оренбургской, Курганской, Новосибирской и Омской областей.

В режиме онлайн-конференции в совещании участвовали руководители региональных АПК, представители Объединенной зерновой компании, Федерального агентства железнодорожного транспорта и компании "Русагротранс" и другие участники зернового рынка страны.

"AK&M" от 07.03.2018
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