Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 марта 2018 года



УКРАИНСКИЙ СБЕРБАНК СТАНОВИТСЯ БЕЛОРУССКИМ

НО ПОМЕШАТЬ ПРОДАЖЕ МОГУТ АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ



Как выяснил "Ъ", на покупку украинского Сбербанка остался единственный претендент - банк "Паритет", принадлежащий управлению делами президента Белоруссии. Учитывая наличие у Сбербанка дочерней структуры в Белоруссии, БПС-банка, сделка позволит хоть частично вернуть около $1 млрд межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению. С учётом этого максимальная цена сделки может превысить $170 млн. Однако её согласованию со стороны Национального банка Украины (НБУ) может помешать тот факт, что глава акционера "Паритета" Виктор Шейман находится под жесткими санкциями США и Европы.





ПОЛИСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

СТРАХОВЩИКИ ПРОСЯТ ЦБ УСЛОЖНИТЬ ПОКУПКУ ЭЛЕКТРОННОГО ОСАГО



Несмотря на то что распространенность мошенничеств по электронным полисам ОСАГО ниже, чем в среднем по рынку, страховое лобби просит ЦБ усложнить электронные продажи, которые вынуждают страховщиков к работе в убыточных регионах. Российский союз автостраховщиков (РСА) просит запретить загрузку сканов документов для оформления полисов, ограничить 90 минутами покупку на сайтах компаний и ввести отложенный старт действия полисов - 72 часа,- чтобы сделать невозможной покупку полиса после ДТП. Защитники автомобилистов называют трехдневный мораторий на старт действия полиса проблемой.





СМС СКЛАДЫВАЮТ В ПАКЕТЫ

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГИ СОКРАЩАЕТСЯ У БОЛЬШИНСТВА ОПЕРАТОРОВ



Российские абоненты стали отправлять меньше СМС: 20-25 в месяц по сравнению с 40 два-три года назад. О стабильном потреблении услуги сообщает только МТС, которая активно включает СМС в пакетные тарифы. Выручка от этого сегмента при этом остается стабильной, в том числе за счет СМС-информирования и рассылок для бизнеса.





К ДЕЛУ СЕМЬИ ИСМАИЛОВЫХ ПРИОБЩИЛИ ПРИГОВОР КИЛЛЕРУ

ОСУЖДЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ УБИЙСТВА, В ЗАКАЗЕ КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ ИЗВЕСТНОГО БИЗНЕСМЕНА





Как стало известно "Ъ", в Красногорском горсуде вынесен первый приговор в рамках громкого расследования, фигурантами которого являются члены семейства Тельмана Исмаилова. Бизнесмен Мехман Керимов получил 13 лет колонии за убийство двух предпринимателей, совершенное два года назад, как считает СКР, по заказу бывшего владельца Черкизовского рынка, а в организации этого преступления обвиняются братья последнего - бизнесмен Рафик Исмаилов и отставной оперативник центрального аппарата МВД Вагиф Исмаилов.





СЛЕДСТВИЕ ПЕРЕЧЕРКНУЛО СВОИ ЭКСПЕРТИЗЫ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИИ В ОБОРОНКЕ 2,5 МЛРД РУБ. ПРИЗНАНЫ НЕОБОСНОВАННЫМИ





Как стало известно "Ъ", неожиданный поворот произошел в громком деле о хищении 2,5 млрд руб. из подведомственного "Ростеху" ОАО "Московское конструкторское бюро "Космос"". Пока обвиняемые в особо крупном мошенничестве и создании преступного сообщества знакомились с материалами расследования, начальник следственной части ГСУ ГУ МВД России по Москве Игорь Яковлев признал все проведенные в экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) ведомства бухгалтерские экспертизы "недопустимыми и не имеющими юридической силы". Теперь, очевидно, следствие по делу будет возобновлено, а исследования назначены заново. Защита рассчитывает на то, что их результаты окажутся в пользу фигурантов.





БУМАГА СТЕРПИТ КУРАТОРОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ СОТРУДНИКИ ЦБ





В банки, имеющие лицензии профучастников рынка ценных бумаг, назначаются дополнительные "фондовые" кураторы от ЦБ - плюс к тем, что контролируют кредитную деятельность. Банкиры опасаются, что это увеличит нагрузку на органы внутреннего банковского контроля и приведет к расширению штатов.





НАКОПЛЕНИЯ ТЯНУТСЯ К ГОСУДАРСТВУ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ГОСБАНКОВ ПРИВЛЕКЛИ БОЛЬШЕ ВСЕХ КЛИЕНТОВ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА





Как стало известно "Ъ", негосударственные пенсионные фонды (НПФ), принадлежащие госбанкам, привлекли наибольшее количество клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в прошлом году. НПФ, принадлежащие частным пенсионным группам, значительно отстают от своих государственных конкурентов. В этом году тенденция к переделу пенсионного рынка между НПФ госбанков обострится благодаря выходу на сцену объединенного фонда санируемого банка "Открытие".





MOSCITYGROUP ПРИПОМНИЛИ "ЕВРАЗИЮ"

У ВЛАДЕЛЬЦА КОМПАНИИ ТРЕБУЮТ ДОЛГ ЗА НЕБОСКРЕБ



Собственнику MosCityGroup (MCG) Павлу Фуксу не везет не только с завершением строительства в центре Москвы скандально известного жилого комплекса Sky House. У девелопера начались проблемы с казахстанским БТА-банком, которому он должен выплатить $55 млн по решению Международного арбитражного суда Лондона - это задолженность бизнесмена за выкупленную еще в 2009 году у бывшего владельца БТА Мухтара Аблязова долю в башне "Евразия" в деловом центре "Москва-Сити". Юристы нового собственника банка Кенеса Ракишева ищут принадлежащие господину Фуксу активы, которые можно реализовать в счет погашения долга.





РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧЛИ ДОРОГИЕ УКРАШЕНИЯ

МАГАЗИНЫ CLAIRE'S В СТРАНЕ СНОВА ЗАКРЫВАЮТСЯ



Вторая попытка американского бренда Claire's выйти на российский рынок закончилась неудачей. Местный франчайзи крупнейшего в мире продавца бижутерии закрыл почти все магазины, тогда как три года назад планировал довести их количество до ста. Очередной уход Claire's из России эксперты связывают со смещением потребительского спроса в пользу более дорогих товаров.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 12.03.2018