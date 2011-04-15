Дайджест газеты "Ведомости" от 12 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 12 марта 2018 года.





ВРАЧИ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПО СМЕРТНОСТИ



Россияне все чаще умирают от редких или неустановленных заболеваний. Это может быть связано с желанием врачей выполнить майские указы Путина.



С 2012 г. россияне стали реже умирать от болезней, на лечении которых президент Владимир Путин поручил сосредоточиться в майских указах, и чаще - от редких болезней и неустановленных причин, обнаружили аналитики РАНХиГС. Это подтверждают и данные, предоставленные "Ведомостям" Росстатом.



Путин поручал к 2018 г. снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческую.



Смертность от перечисленных в указах болезней действительно снижается, а вот от прочих причин - в частности, относительно редких заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой системы, расстройств психических и поведения - переживает необычный всплеск. По регионам статистика тоже необычная.





НОЧЬ ЖИВЫХ КАНДИДАТОВ



Как Владимир Путин проведет ночь после выборов.

В ночь после выборов кандидаты в президенты могут снова сойтись в прямом эфире. Но Владимира Путина с ними опять не будет.



Общественный предвыборный штаб Владимира Путина планирует на ночь после выборов 18 марта нечто вроде "выборного марафона", сообщил "Ведомостям" источник. По его словам, отдельные пункты программы будут определены в ближайшее время, в целом она предполагает сбор в штабе всех его членов и доверенных лиц кандидата, которые в присутствии прессы будут в реальном времени наблюдать за происходящим на избирательных участках. Штаб будет располагать оперативной информацией с каждого избирательного участка, на которые будет направлено 100 000 наблюдателей, отметил собеседник. В течение послевыборной ночи свой штаб может посетить и Путин, допускает он.





В МОСКВЕ МЕНЯЕТСЯ ЛИДЕР



Москва может полностью за свой счет построить дорогу, которая свяжет север и восток города. Договориться с частным инвестором пока не получается.



О том, что Москва рассматривает вариант строительства всей Северо-Восточной хорды за счет бюджета, "Ведомостям" рассказали три источника. В таком случае проезд по трассе может быть бесплатным.



С большой долей вероятности Москва выберет именно этот вариант: строительство ускорится, а собирать плату будет непросто - на протяжении хорды множество дополнительных дорог, объясняет один из московских чиновников. Подготовить территорию для стройки трудно и эти риски "концессионеры вполне обоснованно не хотят брать на себя", называет еще одну причину близкий к мэрии человек. Северо-Восточная хорда - один из самых масштабных дорожных проектов Москвы.





ПИВО ДЕРЖИТ МАРКУ



Правительство хочет ужесточить регулирование рынка пива. Это может привести к сокращению числа крафтовых пивоварен.



Правительство поручило Минфину представить предложения по введению маркировки и лицензирования производства и оборота пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. Об этом говорится в копии протокола совещания зампреда правительства Александра Хлопонина от 15 февраля 2018 г. "Ведомости" ознакомились с документом.



По закону в России лицензируются те виды деятельности, которые могут нанести ущерб правам, жизни, здоровью людей, окружающей среде и др., а государство не может регулировать их иначе, кроме как лицензированием, - например, производство, оборот спирта и алкоголя.





МОТЫЛЕВ ОСТАЛСЯ БЕЗ ЗЕМЛИ



Опальному банкиру Анатолию Мотылеву не удастся застроить жильем почти 200 га на Рублевке. Земля ушла с молотка всего за 412 млн руб. - т. е. по 21 000 руб. за сотку.



В начале февраля 2018 г. Иван Палихата заключил с ООО "Техномарк" договор купли-продажи за 411,5 млн руб. 14 участков земли общей площадью 192,7 га в районе д. Борки. Информация об этом размещена на интернет-сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве конкурсным управляющим "Техномарка" Еленой Горбань.



14 участков находятся в 20 км от МКАД и образуют два массива земли между Рублево-Успенским шоссе и Москвой-рекой, относятся к району Кунцево Западного административного округа Москвы. В сумме их кадастровая стоимость превышает 13 млрд руб., следует из выписок из ЕГРН.





КИТАЙ ЗАГЛЯНЕТ В "РОСНЕФТЬ"



В продаже 14,16% "Роснефти" появился новый участник - подконтрольная Китаю Huarong. Она купила долю в будущем акционере "Роснефти" - CEFC Hainan.



"Окончательная структура акционеров "Роснефти" сформирована", - говорил в начале сентября 2017 г. главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин телеканалу "Россия 24". Эти слова он произнес после того, как частная китайская компания China Energy CEFC объявила о желании купить 14,16% "Роснефти" за $9,1 млрд у консорциума Glencore и Катарского инвестфонда (QIA) - QHG Oil. Однако у будущего акционера "Роснефти" недавно появился новый совладелец - Huarong Asset Management, об этом пишут Reuters и китайская South China Morning Post со ссылкой на сообщение "дочки" CEFC. Huarong контролируется госкомпанией China Life Insurance и минфином Китая, следует из ее данных.





СПИСАНИЯ ЛУЧШЕ ДОЛИ В БАНКЕ



Допустившая дефолт по облигациям на $545 млн компания Рустама Тарико не советует инвесторам забирать 49% акций банка "Русский стандарт" - на банковском рынке "сложная ситуация".



Во вторник, 6 марта, компания Рустама Тарико Russian Standard Ltd провела переговоры с держателями облигаций на $545 млн, обеспеченными 49% акций банка "Русский стандарт". Еще осенью компания допустила по ним дефолт, не выплатив купон, и предложила инвесторам обсудить реструктуризацию долга.



"Ведомости" ознакомились с аудиозаписью телеконференции. Обсуждались два варианта реструктуризации, которые компания предложила рассмотреть инвесторам перед началом переговоров. Первый предполагает выкуп бумаг за 25% от номинала. Второй - за 20% от номинала плюс предоставление права на выплаты по акциям банка "Русский стандарт", которые будут привязаны к его финансовым результатам.





"ОЛЕГ ТИНЬКОВ СТАЛ АМБАССАДОРОМ ВАЛЬ-ТОРАНСА"



Президент Агентства по развитию туризма Валь-Торанса Брюно Габэ объясняет феномен горнолыжного курорта, в который не поверили местные жители и которой стал лучшим в мире.



Наша встреча с президентом Агентства по развитию туризма Валь-Торанса Брюно Габэ начинается на парковке: Габэ забирает меня из новых апартаментов, построенных на окраине станции, и везет в ее исторический центр, в старейший отель Валь-Торанса, где у нас запланировано интервью. По дороге президент показывает мне местные достопримечательности: "Вот этот бар принадлежит датчанам, этот - англичанам. Этот отель - шведам: если вы зайдете туда и заговорите на французском, вас не поймут. На английском в Валь-Торансе говорят все".



Бум строительства туристической инфраструктуры во Франции случился в 1960-1980-е гг., когда экономика страны росла, соответственно, увеличивались доходы населения и отдых на летних и зимних курортах перестал быть привилегией только богатых, вспоминает Габэ.





ТАК НАКАЛЯЛСЯ ТРАМП



Опасения инвесторов оправдываются: Дональд Трамп готов к торговым войнам. Хотя свобода торговли обогатила бы США больше, чем защита рынка.



Президент США Трамп одобрил введение 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной на алюминий. Они не будут распространяться на Мексику и Канаду, пока Вашингтон не оценит прогресс в переговорах по пересмотру соглашений о свободной торговле (NAFTA). Для остальных они начнут действовать с 23 марта, но еще могут быть скорректированы. Впрочем, отменить пошлины или изменить их условия Трамп может в любой момент.



Свое решение Трамп объяснил желанием создать новые рабочие места для американцев. Но пошлины могут иметь обратный эффект, предупреждали экономисты, опрошенные FT: урон от такой защиты перевешивает преимущества. И до Трампа президенты США пытались защитить рынок, но эти меры уничтожали больше рабочих мест, чем сохраняли. Пошлины на импорт алюминия и стали могут обойтись экономике США примерно в $9 млрд в год.





НЕ СКРЫВАЙТЕ ГОРЬКУЮ ПРАВДУ



Почему нельзя скрывать от работников горькую правду.

Компании традиционно поощряют работников и материально, и нематериально. Но мало кто знает, что один из самых сильных стимулов к труду - открытость и прозрачность организации



Доказано также, что уровень мотивации зависит не только от вознаграждения, но и от нематериальных факторов - уважения и внимания начальства, права самостоятельно принимать решения, благородства целей. Один из наименее исследованных факторов, влияющих на мотивацию, - это степень открытости компании перед своими сотрудниками. Что если работники фирмы узнают больше, в том числе и о негативной стороне дела - например, о том, что их надежды на прибавку к зарплате не оправдаются? Станут ли они работать хуже, или так же, или лучше?





МГНОВЕННЫЙ КРАХ НА ВЫБОРАХ



Чем президентские выборы-2018 похожи на рынок акций.

Вероятно, низкая явка избирателей на приближающихся выборах президента России - головная боль для власти. Если в выборах президента 2012 г. участвовало не более 65% избирателей, то в 2018 г. явка вряд ли будет выше. Во-первых, исход выборов предсказуем. Во-вторых, сохранение status quo в политике и отсутствие больших потрясений во внутренней жизни страны на протяжении 18 лет привели к аполитичности электората. К тому же Алексей Навальный призвал своих сторонников выборы бойкотировать.



Низкая явка - это как снижение ликвидности на финансовом рынке. Неликвидность ценной бумаги означает, что и объем ее торгов низкий, и цена имеет мало общего с истинной ценностью актива. Кроме того, покупатель неликвидного актива требует за эту неликвидность дополнительную компенсацию: ожидаемая доходность от такой сделки должна быть выше.



Примерно так же и с выборами.



Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 12.03.2018