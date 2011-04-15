Рубль ждет новостей по санкциям

На пятничных торгах быкам по рублю удалось перехватить инициативу, в результате чего новая попытка прорвать психологическую отметку 57 руб. обернулась для доллара неудачей, и пара вышла в "минус" по итогам недели. Котировки завершили сессию в районе 56.60 руб., с потерями в размере 0.23%. Пара евро/рубль просела более чем на 1% из-за слабости единой валюты, которая продолжила отыгрывать "мягкий" тон главы ЕЦБ. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.



Позиции рубля выглядят относительно устойчивыми. Под конец недели валюта ощутила на себе эффект от укрепления интереса к риску, чему способствовало развитие событий на политической арене в мире. Трамп, как и обещал, ввел импортные пошлины, но сделал исключение для Канады и Мексики, а также намекнул, тарифы можно отметить и для других стран при выполнении определенных условий. Тем временем появилась информация о возможной встрече лидеров США и Северной Кореи. Смягчение позиции Трампа вкупе с надеждами на устранение угрозы ядерной войны поддержали спрос на рисковые активы, включая рубль и нефть Brent, которая с легкостью вернулась выше отметки 65.



В дальнейшем отечественную валюту будет поддерживать традиционных налоговый период, однако рост будет сдерживаться опасениями введения новых санкций со стороны Вашингтона. Замминистра финансов США дала понять, что предыдущие ограничения - это лишь часть усилий, которые США предпримут в отношении РФ, а глава Национальной разведки подтвердил, что список свежих санкций будет представлен в ближайшие дни. Опасаясь того, что ограничения затронут госдолг России, американские спекулянты на всякий случай избавляются от российских бумаг. За первую неделю марта их инвестиции в отечественные ценные бумаги сократились более чем на 4.5%. На фоне этих страхов в ближайшие дни перспективы укрепления рубля будут ограниченными.





"AK&M" от 12.03.2018