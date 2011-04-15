Рынок США: возвращение к максимумам

Фондовые индексы США завершили торги 9 марта в плюсе (S&P500: +1.74%) после выхода отчета по рынку труда, в котором, как уже было сказано, зафиксирован активный рост рабочих мест при умеренном повышении зарплат. Эти данные ослабили опасения по поводу неконтролируемого разгона инфляции. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова.



Доллар США немного отступил по отношению к основным валютам после выхода вышеупомянутой статистики, но в целом финишировал нейтрально. По отношению к евро он понизился от 1.2313 до 1.2310, или на 0.1%.



Среди позитивных новостей отметим потенциальное снижение напряженности между США и Северной Кореей и планы провести переговоры между лидерами этих стран. Министр финансов США Стивен Мнучин 9 марта заявил, что Дональд Трамп может расширить список стран, на которые не распространяется решение о пошлинах на импорт стали и алюминия. На основе этого заявления можно предположить, что к Мексике и Канаде будут добавлены страны Европы. Данное решение позволит избежать торговых войн. Хотя Китай не является основным экспортером стали в США, основное внимание в связи с новыми мерами будет уделено развитию ситуации в торговых отношениях между этими странами.



После активного роста в пятницу, вызванного публикацией долгожданной статистики по рынку труда, движение вверх притормозится. Данные показали, что экономика США находится не просто в хорошем, а в близком к идеальному, состоянии. Уверенное повышение количества новых рабочих мест при небольшом подъеме заработных плат говорит о сбалансированной экономике - растущей, но не перегретой. В понедельник не ожидается настолько значимых для рынка новостей, поэтому аналитики не ждут резких движений и предполагают, что индекс S&P500 прибавит в пределах 0.2-0.4%.



Из интересной статистики, на которую стоит обратить внимание сегодня, можно выделить отчет об исполнении федерального бюджета США. После принятия налоговой реформы, которая сокращает поступления в бюджет, беспокойства по поводу его дефицита усиливаются. Аналитики рассчитывают, что этот показатель выйдет на уровне ожиданий. Если же фактический результат окажется выше прогнозного, рынки могут отреагировать на это негативно. К тому же вырастет доходность по казначейским облигациям, так как правительству придется больше занимать.







"AK&M" от 12.03.2018