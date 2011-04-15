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12/03/2018
11:34

Нефтяные котировки начинают неделю снижением

Нефтяные котировки начинают неделю снижением, корректируясь после быстрого роста пятницы. В то время как российские рынки были закрыты на праздничные дни, международные сырьевые площадки реагировали сразу на несколько важных событий. Вечером прошлой среды, в преддверии длинных выходных, были опубликованы данные по запасам и производству нефти в США. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Американский Минэнерго отчитался об увеличении объемов нефти в хранилищах на 2.4 млн баррелей, что немного ниже прогнозного уровня 2.7 млн. Кроме того, новости о предстоящих продажах части стартегических запасов, которые должны принести дополнительные 7 млн баррелей на рынок, держали нефтяные цены в негативной зоне в последние дни. Лишь в пятницу котировкам удалось выйти из тренда на снижение, нарастив за день более 3%, что стало самым быстрым скачком за последние семь месяцев. Поддержкой для роста выступили данные поставщика бурового оборудования Baker Hughes, сообщившего о сокращении количества нефтяных вышек на 4 штуки до (796 установок), что было воспринято рынком как возможный индикатор замедления темпов роста сланцевой добычи.

На текущей неделе ожидаются публикации отчетов ОПЕК и МЭА о состоянии отрасли. И хотя завершившаяся 9 марта нефтяная конференция CERAweek по оценкам участников состоялась в весьма позитивном ключе, агрессивный рост американской добычи вряд ли останется без внимания ОПЕК и МЭА, и аналитики увидят небольшую корректировку цен в середине недели. Помимо этого, в фокусе остаются традиционные недельные отчеты API и Минэнерго США. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки 64-66 USD/bbl.


"AK&M" от 12.03.2018
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