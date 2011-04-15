Доля МТС в капитале Ozon увеличится до 13.7% с 11.2%

ПАО "МТС" инвестирует в развитие Ozon Holdings Limited 1.15 млрд руб. в рамках допэмиссии компании. Об этом говорится в сообщении компании.



В результате доля МТС в уставном капитале Ozon Holdings Limited увеличится до 13.7% с 11.2%.



"С 2014 года ПАО "МТС" работала с OZON как инвестор и партнер, и в течение этого периода OZON продемонстрировал внушительный рост выручки и эффективности бизнеса. Мы видим, что сейчас оптимальное время для того, чтобы увеличить свою долю в компании, предоставив OZON ресурсы для дальнейшего развития. С учетом наших недавних приобретений компаний Tiсketland.ru и Ponominalu.ru, инвестиции в OZON укрепляют нашу экспертизу в области электронной коммерции, ускоряя наше движение в интернет экономику через расширение цифровых услуг, доступных нашим клиентам", - отметил вице-президент ПАО "МТС" по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей Корня, цитируемый в сообщении.



МТС также подписали опционные соглашения, согласно которым обязаны в течение 12 месяцев с момента подписания, по требованию OZON, выкупить дополнительные акции компании на общую сумму до 582 млн руб., соответственно увеличив свою долю в активе до 14.7% уставного капитала OZON.



МТС вошли в состав акционеров OZON в апреле 2014 года, приобретя 10.8% акций за сумму $75 млн. Затем МТС увеличили свою долю в активе до 11.2% в результате серии сделок с миноритариями.



OZON - это один из крупнейших мультикатегорийных онлайн-ритейлеров на российском рынке (20 категорий). Компания владеет собственной логистическая сетью с крупными складами (60 тыс. кв м). По итогам 2017 года количество активных покупателей компании составило 3.2 млн человек.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Чистая прибыль Группы МТС по МСФО за III квартал 2017 года выросла на 43% до 18 млрд руб. с 12.6 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.1% до 114.6 млрд руб. со 112.2 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.7% до 48.8 млрд руб. с 45.7 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"