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12/03/2018
14:28

RCC получила разрешение ФАС на покупку челябинского ГазЭнерго

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство Russian Copper Company Technology Limited (Кипр) на приобретение 100% уставного капитала ООО "ГазЭнерго" (Челябинская область). Об этом говорится в сообщении службы.

Основной вид деятельности ООО "ГазЭнерго" - производство электроэнергии. Объём продаж компании в 2016 году увеличился в 3.41 раза до 2.34 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Чистая прибыль компании по РСБУ достигла 898.73 млн руб. по сравнению с убытком в 420.61 млн руб. годом ранее.

Russian Copper Company владеет всеми активами РМК.
ЗАО "Русская медная компания" - вертикально-интегрированный производственный холдинг, включающий предприятия по добыче и обогащению медной руды, производству и реализации медной продукции (катодов, катанки и концентрата) и драгоценных металлов в слитках. Предприятия РМК расположены в четырёх регионах России (Новгородская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская области) и в Республике Казахстан (Актюбинская область). Русская медная компания является вторым по величине производителем медной катанки в России, занимающим около 22.9% рынка, а также третьим по величине производителем меди, занимающим долю около 21%.


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