Группа ЧТПЗ отгрузила около 2 млн т труб в 2017 году

По итогам 2017 года предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы – отгрузили потребителям 1.988 млн т труб, что на 16% (+275 тыс. т) больше объёмов 2016 года. Доля Группы ЧТПЗ в совокупных отгрузках российских трубных производителей в 2017 году выросла на 1% и составила 17.5%. Драйвером роста стало увеличение поставок бесшовных труб для нужд нефтегазовой, строительной и машиностроительной отраслей. Об этом говорится в сообщении группы.



За отчётный период реализация бесшовных труб выросла на 19% по сравнению с 2016 годом – до 1.2 млн т, превысив показатели постсоветского периода. Увеличение поставок преимущественно обусловлено ростом объёмов бурения и повышенным спросом на трубы нефтегазового сортамента. Также позитивно на динамике сказалось оживление в промышленном секторе, повлекшее увеличение спроса на индустриальные трубы. Объём отгрузок сварных труб по итогам 2017 года составил около 800 тыс. т, в том числе труб большого диаметра (ТБД) 762 тыс. т, что на 18% выше показателей 2016 года.



В 2017 году с целью диверсификации портфеля заказов Группа ЧТПЗ нарастила экспорт трубной продукции на международном рынке. Объем поставок на экспорт составил 587 тыс. т (+123%), из которых 437 тыс. т приходится на рынок дальнего зарубежья (+264%), 150 тыс. т – СНГ (+5%). Отгрузки на российский рынок, наоборот, снизились и составили 1.4 млн т, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение обусловлено сокращением спроса на трубы большого диаметра в связи с завершением ряда инфраструктурных проектов компаний ТЭК. При этом Группа приняла участие в крупнейших трубопроводных проектах: "Северный поток - 2", "Сила Сибири", "Северо-Европейский газопровод", "Ямал СПГ".



Кроме того, в 2017 году Группа ЧТПЗ реализовала 14 тыс. т соединительных деталей трубопроводов (СДТ), что на одну тыс. меньше объемов 2016 года. Основной объем составили отводы горячего гнутья, штампосварные детали, крутоизогнутые отводы. Незначительное снижение связано с переносом сроков реализации нефтегазовых проектов и, соответственно, со снижением спроса на СДТ. В 2018 году Группа ЧТПЗ планирует нарастить долю поставок в сегменте штампосварных деталей за счёт участия в проектах по строительству компрессорных станций ведущих российских компаний ТЭК.



В 2018 году Группа прогнозирует растущий спрос на трубы OCTG за счет увеличения объемов бурения и обустройства месторождений. Ожидается умеренный рост спроса на трубную продукцию со стороны машиностроительной отрасли и ЖКХ. Группа ЧТПЗ намерена сохранить свои позиции за счёт расширения рынков сбыта, освоения новой высокомаржинальной продукции, в частности труб с Premium-резьбами, и оптимизации бизнес-процессов для создания наилучших конкурентных преимуществ.



ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ, ИНН 7449006730) производит трубы различного сортамента. Его доля в объёме производства трубной продукции, выпускаемой в РФ, составляет около 17%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании чёрной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА", предприятия по производству магистрального оборудования "СОТ", "ЭТЕРНО", MSA (Чехия). Нефтесервисный бизнес группы представлен компанией "Римера".



Уставный капитал ЧТПЗ составляет 472.383 млн руб. и разделён на 472382880 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Компания Mountrise Limited (Кипр) владеет 51.9969% уставного капитала завода, АО "Первоуральский новотрубный завод" - 33.98689%, Bounceward Ltd. (Британские Виргинские острова) - 6.0055% (по состоянию на 1 сентября 2017 года).



Чистая прибыль группы ЧТПЗ по МСФО в январе-июне 2017 года упала на 64% до 2.101 млрд руб. с 5.81 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6% до 72.566 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 21% до 17. 297 млрд руб., показатель EBITDA составил 11.001 млн руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 9.5 п.п. до 15.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ЧТПЗ за 9 месяцев 2017 года по РСБУ составил 825.917 млн руб. против прибыли в 3.529 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.4% до 78.686 млрд руб. с 73.267 млрд руб., прибыль от продаж сократилась в 2.06 раза до 4.75 млрд руб. с 9.784 млрд руб., убыток до налогообложения составил 843.867 млн руб. против прибыли в 4.611 млрд руб. за аналогичный период 2016 года.



"AK&M" от 12.03.2018