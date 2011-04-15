Ростуризм и Lernidee подписали меморандум о намерениях

Федеральное агентство по туризму и берлинская компания Lernidee Еrlebnisreisen GmbH, специализирующаяся на организации железнодорожных туров, подписали меморандум о намерениях. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.



Основной фокус работы Lernidee направлен на Россию, в частности, на путешествия по Транссибирской магистрали из Москвы через Монголию в Китай.



По обороту компания Lernidee является одной из самых крупных туристических компаний, отправляющих европейских туристов в Россию.



Немецкая компания совместно с РЖД и российскими транспортными властями разработали концепцию туристических сецпоездов, благодаря которой было перевезено 45 тыс. иностранных туристов более чем из 40 стран мира. Групповые поездки по России на регулярных поездах совершили более 250 тыс. иностранных гостей.



"Поездки по железной дороге становятся самостоятельным турпродуктом, дающим туристам уникальную возможность увидеть из окна вагона всю Россию. Всего в 2017 году железнодорожным транспортом перевезено более 1.1 млрд пассажиров (рост почти 8%), из них в дальнем следовании - более 102 млн (+1%). Сотрудничество с Lernidee позволит привлечь к российским железнодорожным турам дополнительную иностранную аудиторию, а также в целом повысить интерес зарубежных путешественников к туристским возможностям нашей страны", - прокомментировал руководитель Ростуризма Олег Сафонов, цитируемый в сообщении.



Железнодорожные пассажирские перевозки по внутренним направлениям становятся все более доступными. С 2015 года в результате совместной работы Ростуризма и РЖД в России появились железнодорожные чартерные программы на российский юг, которые позволяют туристам экономить до 50% расходов по сравнению с самостоятельным путешествием. Благодаря таким программам уже в 2016 году поток туристов по железной дороге вырос на 30%.



Ведётся работа по созданию благоприятных условий для включения железнодорожных перевозок в пакетные турпродукты. Принято решение об увеличении с 2017 года глубины продаж билетов до 120 дней для всех поездов. Применяется гибкая тарифная политика. Так, в период низкого спроса предусмотрены понижающие коэффициенты. Реализуется ряд решений, снижающих стоимость проезда на различных категориях мест.



Lernidee Еrlebnisreisen GmbH на протяжении последних 30 лет занимается организацией поездок на туристических спецпоездах по всему миру. География этих путешествий масштабная: Россия, Южная Африка, Канада, США, Европа, Великий Шелковый путь, Индия. Компания владеет своими собственными круизными кораблями в Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Помимо железнодорожных туров Lernidee организовывает в России туристические поездки на чартерных речных кораблях по российским рекам: Волге, Лене, Оби, Иртышу, на озере Байкал.



"AK&M" от 12.03.2018