Китайская госкомпания Huarong Asset купила 36.2% инвестора Роснефти CEFC

Китайская государственная корпорация по управлению финансовыми активами Huarong Asset купила 36.2% в подразделении нефтяной компании CEFC, которое закрывает сделку по покупке доли ПАО "Роснефть". Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Компания оплатила акции CEFC Hainan International двумя траншами: в январе и феврале этого года. О какой сумме идёт рёчь, не уточняется.



Напомним, CEFC собирается стать акционером российской Роснефти. Корпорация покупает долю 14.16% за 3.9 млрд евро и эквивалент $4.6 млрд в евро по средневзвешенному курсу за пять дней перед датой платежа. Первоначально 19.5% нефтяной компании купил консорциум катарского фонда QIA и швейцарского трейдера Glencore. Однако позднее из-за сложностей с финансированием сделки QIA и Glencore оставили за собой 4.7% и 0.5% акций Роснефти соответственно, перепродав оставшуюся долю CEFC.



В начале марта стало известно о задержании главы CEFC Е Цзяньмина. Предприниматель был взят под стражу по личному указанию председателя КНР Си Цзиньпина. Позже стало известно, что CEFC перешла под внешнее управление инвестиционного агентства Shanghai Guosheng Group, подчиненное властям Шанхая.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



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