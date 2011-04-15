Р.Абрамович продаёт 4% акций Норникеля

Роман Абрамович продаёт 4% акций Норникеля. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Высокий суд Лондона 8 марта утвердил соглашение РУСАЛа Олега Дерипаски с компанией Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова и компанией Whiteleave Holdings, входящую в группу "Интеррос" Владимира Потанина, относительно условий продажи Crispian пакета акций Норникеля. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Напомним, РУСАЛ с 16 февраля оспаривает сделку по продаже принадлежащих Crispian 3.99% Норникеля за $1.47 млрд компании Bonico Holdings, дочерней структуре Whiteleave, заявляя о нарушении соглашения мажоритарных акционеров ГМК. Русалу принадлежит 27.8% Норникеля, Интерросу - 30.47%, Crispian - 6.3%.



Таким образом, пакет Русала в Норникеле должен вырасти до 29.7%, Интерроса - до 32.5%. Но по соглашению сторон сделка может быть развернута, если суд признает, что оферта от Bonico нарушала соглашение акционеров ГМК. Следующее заседание суда намечено на май.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



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