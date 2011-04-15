Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в январе-феврале вырос на 24.4% до $30.171 млрд

Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в январе-феврале 2018 года вырос на 24.4% до $30.171 млрд. Об этом говорится в сообщении ФТС.



В феврале 2018 года объём импорта товаров из стран дальнего зарубежья увеличился на 19.6% до $16.435 млрд по сравнению с январём 2018 года.



Импорт химической продукции вырос на 24.3% до $3.311 млрд, машиностроительной продукции - на 20.2% до $7.778 млрд, текстильных изделий и обуви - на 14.6% до $1.16 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 9.3% до $1.983 млрд.



В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился импорт сахара в 1.4 раза, масла растительного - на 24.9%, алкогольной и безалкогольной продукции - на 24.7%, овощей - на 17.2%, рыбы - на 16.9%, табака - на 8.9%. Объём ввоза зерновых культур сократился на 21.8%, молочных продуктов - на 18.1%, мяса и субпродуктов - на 8.2%. Ввоз фруктов практически не изменился.



Импорт товаров химической промышленности увеличился за счет роста закупок фармацевтической продукции на 36.5%, мыла и синтетических моющих средств - на 22.4%, полимеров и каучука - на 16.9%, парфюмерно-косметических товаров - на 10.8%, продуктов органической и неорганической химии - на 8.5%.



Среди текстильных изделий и обуви увеличились закупки трикотажного полотна на 37.6%, текстильных материалов - на 36.1%, готовых текстильных изделий - на 18.9%, хлопка - на 16.1%, обуви - на 16%, химических нитей - на 14.1%, текстильной одежды - на 12%, химических волокон - на 11.1%, трикотажной одежды - на 7.5%.



В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки летательных аппаратов в 1.7 раза, инструментов и аппаратов оптических - в 1.4 раза, средств наземного транспорта - на 25.6%, механического оборудования - на 19.9%, частей железнодорожных локомотивов - на 11.8%, электрооборудования - на 9.7%. Ввоз судов и плавучих средств сократился на 26.8%.



В феврале 2018 года относительно февраля 2017 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 26.8%. При этом наблюдался рост поставок продукции машиностроения на 31.4%, химической продукции - на 31.1%, текстильных изделий и обуви - на 28.7%, продовольственных товаров - на 12.4%.



В импорте продовольственных товаров выросли закупки рыбы на 34.1%, алкогольной и безалкогольной продукции - на 33.9%, сахара - на 33.2%, табака - на 27.9%, овощей - на 25.4%, растительного масла - на 16.5%, фруктов - на 6.7%. Ввоз молочных продуктов снизился на 40.9%, зерновых культур - на 17.3%, мяса и субпродуктов - на 32.6%.



Среди товаров химической промышленности увеличился импорт продуктов органической и неорганической химии на 38.2%, мыла и синтетических моющих средств - на 35%, полимеров и каучука - на 29.9%, фармацевтической продукции - на 26%, парфюмерно-косметических товаров - на 18.7%.



В группе текстильных изделий и обуви выросли закупки текстильных материалов на 42.7%, хлопка - на 41.4%, трикотажного полотна - на 34.9%, химических нитей - на 34.2%, текстильной одежды - на 30.5%, обуви - на 28.4%, готовых текстильных изделий - на 27.6%, химических волокон - на 24.6%, трикотажной одежды - на 21.1%.



В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки механического оборудования на 38.2%, инструментов и аппаратов оптических - на 37.5%, электрооборудования - на 35.3%, средств наземного транспорта - на 30%, частей железнодорожных локомотивов - на 10.7%, тогда как ввоз судов и плавучих средств сократился в 4.4 раза, летательных аппаратов - на 6%.



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