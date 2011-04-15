ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении ВымпелКома из-за внутрисетевого роуминга

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении ПАО "ВымпелКом". Представленный отчет об отмене "внутрисетевого" роуминга не соответствуют требованиям предупреждений, говорится в сообщении антимонопольной службы.



Предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, полагает ФАС.



Ранее ФАС выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении экономически, технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов.



"Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении "большой тройки" дел о нарушении антимонопольного законодательства, - сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. - По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства".



В конце декабря ФАС установила, что предложения Теле2 соответствуют требованиям предупреждения, продлив срок исполнения до 31 мая 2018 года в связи с необходимостью технической реализации изменений тарифов.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.





"AK&M" от 12.03.2018