Полиметалл планирует выплатить итоговые дивиденды за 2017 год на $129 млн

Совет директоров ОАО "Полиметалл" (Polymetal International Plc) предложил выплатить итоговые дивиденды за 2017 год на сумму приблизительно $129 млн из расчёта $0.3 на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Эта сумма составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за второе полугодие 2017 года, при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже установленного порогового значения 2.5x.



Таким образом, общая сумма объявленных дивидендов за 2017 год составила $189 млн из расчёта $0.44 на одну акцию, а дивидендная доходность к средней цене на акцию - 3.7%. Средняя дивидендная доходность за 3 года составляет 4.3%.



Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на годовом собрании, которое состоится 25 апреля.



В случае одобрения дивиденды будут выплачены 23 мая 2018 года в долларах США, при этом акционерам предоставляется возможность их получения в фунтах стерлингов. Выбор валюты необходимо сделать не позднее 14 мая.



ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в 2017 году произвела 1.075 млн унций золота, что на 21% больше, чем годом ранее. Производство серебра при этом снизилось на 8% до 26.8 млн унций.



Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.



Чистая прибыль Полиметалла по МСФО в 2017 году снизилась на 10% до $354 млн с $395 млн годом ранее. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 1% до $376 млн с $382 млн, выручка выросла на 15% до $1.815 млрд с $1.585 млрд. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 2% до $745 млн, а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 41% по сравнению с 48% в 2016 году.







"AK&M" от 12.03.2018