КАМАЗ в январе-феврале увеличил производство автомобилей на 8.1% до 4.418 тыс.

Подразделения единого технологического цикла ПАО "КАМАЗ" в январе-феврале 2018 года выпустили 4.418 тыс. машкомплектов, что на 8.1% превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КАМАЗа.



В том числе в феврале 2018 года сдано 3.267 тыс. машкомплектов - на 11.1% больше, чем в феврале 2017 года.



Завод двигателей и СП "Камминз КАМА" в прошлом месяце поставили на автомобильный завод и другим потребителям более 3.5 тыс. двигателей и силовых агрегатов (+4.9%), а всего с начала года - 4.844 тыс. (+2.4%).



В феврале компания также отгрузила запчасти на сумму 1.88 млрд руб. и выпустила продукцию диверсификации более чем на 500 млн руб. Всего с начала года были отгружены запчасти на сумму 3 млрд руб.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в 2017 году выпустили 39.525 тыс. машкомплектов, что на 12% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Выручка группы "КАМАЗ" по МСФО за 10 месяцев 2017 года выросла на 26% до 117.9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Чистая прибыль превысила 3.5 млрд руб. против убытка в 860 млн руб. годом ранее. Инвестиции в производство составили более 11.2 млрд руб. (+59%).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ за 9 месяцев 2017 года увеличилась в 10.66 раза до 2.979 млрд руб. с 279.397 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 33.13% до 94.524 млрд руб. с 71.003 млрд руб., прибыль от продаж составила 5.639 млрд руб. против убытка в 1.722 млрд руб. годом ранее, прибыль до налогообложения увеличилась в 17.81 раза до 3.895 млрд руб. с 218.719 млн руб.



"AK&M" от 12.03.2018