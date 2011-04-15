Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/03/2018
16:05

КАМАЗ в январе-феврале увеличил производство автомобилей на 8.1% до 4.418 тыс.

Подразделения единого технологического цикла ПАО "КАМАЗ" в январе-феврале 2018 года выпустили 4.418 тыс. машкомплектов, что на 8.1% превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КАМАЗа.

В том числе в феврале 2018 года сдано 3.267 тыс. машкомплектов - на 11.1% больше, чем в феврале 2017 года.

Завод двигателей и СП "Камминз КАМА" в прошлом месяце поставили на автомобильный завод и другим потребителям более 3.5 тыс. двигателей и силовых агрегатов (+4.9%), а всего с начала года - 4.844 тыс. (+2.4%).

В феврале компания также отгрузила запчасти на сумму 1.88 млрд руб. и выпустила продукцию диверсификации более чем на 500 млн руб. Всего с начала года были отгружены запчасти на сумму 3 млрд руб.

В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в 2017 году выпустили 39.525 тыс. машкомплектов, что на 12% превысило аналогичный показатель прошлого года.

Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.

Выручка группы "КАМАЗ" по МСФО за 10 месяцев 2017 года выросла на 26% до 117.9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Чистая прибыль превысила 3.5 млрд руб. против убытка в 860 млн руб. годом ранее. Инвестиции в производство составили более 11.2 млрд руб. (+59%).

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ за 9 месяцев 2017 года увеличилась в 10.66 раза до 2.979 млрд руб. с 279.397 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 33.13% до 94.524 млрд руб. с 71.003 млрд руб., прибыль от продаж составила 5.639 млрд руб. против убытка в 1.722 млрд руб. годом ранее, прибыль до налогообложения увеличилась в 17.81 раза до 3.895 млрд руб. с 218.719 млн руб.

"AK&M" от 12.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100